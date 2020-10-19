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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sinan Akçıl ve Burcu Kıratılı’nın büyük aşkı bitti! Hamile sevgilisi için terk etti Sinan Akçıl ve Burcu Kıratılı’nın büyük aşkı bitti! Hamile sevgilisi için terk etti
Amsterdam'da dünyaevine giren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı 9 ay sonra boşanmış ancak ayrılığa dayanamayıp tekrar aşk yaşamaya başlamıştı. İkinci kez nikah masasına oturması beklenen çiftten kötü haber geldi. Bir kez daha yollarını ayıran çiftin ayrılık nedeni herkesi şoke etti.
Giriş Tarihi: 19.10.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 09:10
Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl, 9 ay süren evliliklerinin ardından tekrar barışmış ve aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak ikilinin bir kez daha yollarını ayırdı. Ayrılığın sebebi ise herkesi şoke etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda baba olmak istediğini söyleyen şarkıcı Sinan Akçıl'ın dileği gerçek oluyor.
Ancak bebeğin annesi birlikte yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı değil. İddiaya göre; bebeğin annesi, Sinan Akçıl'ın bir süredir birlikte olduğu Azeri psikolog sevgilisiymiş!
Nez isimli, Bakülü bir ailenin kızı olan sevgilisine körkütük âşık olan şarkıcı, bir süre önce evi terk ederek yakın arkadaşı DJ Mert Aydın'ın evine yerleşmiş.
2019 yılında oyuncu Burcu Kıratlı ile nikâh masasına oturan Sinan Akçıl, 8 ay sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye başvurmuş ve boşanmıştı.