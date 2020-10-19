Sinan Akçıl ve Burcu Kıratılı’nın büyük aşkı bitti! Hamile sevgilisi için terk etti

Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl, 9 ay süren evliliklerinin ardından tekrar barışmış ve aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak ikilinin bir kez daha yollarını ayırdı. Ayrılığın sebebi ise herkesi şoke etti.

