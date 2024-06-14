Selena’nın Selin’i Cansu Demirci’nin nerede olduğu merak ediliyordu! Meğer yıllar sonra...

Günümüzde de tekrarlarıyla izlenmeye devam eden Selena dizisi; Sinem Kobal, Gizem Güven, Gökhan Keser, Hakan Altıner, Ümit Erdim, Zuhal Topal, Serkan Şenalp ve Cansu Demirci gibi oyuncuları buluşturmuştu. Birbirinden genç ve yetenekli oyuncuların ilk kez ekran karşısına çıktığı dizi, özellikle çocuk izleyiciler tarafından sevilmişti.