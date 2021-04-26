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Velayet davasını kaybeden Meral Kaplan: Kızımı göremezsem hayatıma son veririm
Eski manken ve oyunu Meral Kaplan, geçtiğimiz günlerde Erhan Kanioğlu ile boşanmış ve kızlarının velayeti babasına verilmişti. Altı yaşındaki kızının velayetini kaybeden Kaplan, evliliği boyunca eski eşi tarafından şiddet gördüğünü iddia etti. Kanioğlu'nun maddi olarak güçlendikçe kendisine işkence etmeye başladığını söyleyen Kaplan, "Kızımı alıp bana en büyük zararı vermek istiyordu, bunu başardı. Kızım olmadan yaşamanın anlamı yok, ölmek istiyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 26.04.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 12:17
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