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Velayet davasını kaybeden Meral Kaplan: Kızımı göremezsem hayatıma son veririm

Eski manken ve oyunu Meral Kaplan, geçtiğimiz günlerde Erhan Kanioğlu ile boşanmış ve kızlarının velayeti babasına verilmişti. Altı yaşındaki kızının velayetini kaybeden Kaplan, evliliği boyunca eski eşi tarafından şiddet gördüğünü iddia etti. Kanioğlu'nun maddi olarak güçlendikçe kendisine işkence etmeye başladığını söyleyen Kaplan, "Kızımı alıp bana en büyük zararı vermek istiyordu, bunu başardı. Kızım olmadan yaşamanın anlamı yok, ölmek istiyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 26.04.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 12:17
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Velayet davasını kaybeden Meral Kaplan: Kızımı göremezsem hayatıma son veririm

Erhan Kanioğlu ile olan evliliği sürecinde çok zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Meral Kaplan, kızının velayetini kaybettikten sonraki hislerini Günaydın'dan Tuba Kalçık'a anlattı. Kaplan, "Erhan'ı kaç kez terk etmeye kalktım, ama her defasında beni durdurmak için psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı, hatta evde çalışan yardımcımla bir olup beni dövmeye çalıştı" dedi.

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Velayet davasını kaybeden Meral Kaplan: Kızımı göremezsem hayatıma son veririm

İşte Meral Kaplan'ın açıklamaları…

"BAMBAŞKA BİR İNSAN OLDU"

Erhan Kanioğlu ile dört yıldır süren boşanma davanız sonuçlandı. Bu dava sürecinde neler yaşadınız?

Dört yıl oldu ama kızım doğduğundan beri hayatım karakollarda geçti. Ben hamileyken başladı evliliğimde sorunlar. Evlenmeden önce Erhan çok farklıydı. Bana karşı çok kibardı. İnsanlar değişebilir ama Erhan hamile kaldıktan sonra bambaşka bir insan oldu. Bakın, bazıları sanıyor ki ben Erhan'la zengin olduğu için evlendim. Bu doğru değil. Erhan'la tanıştığımda maddi olarak zor bir süreçteydi. Evliliğimizin ilk yıllarında da iflasın eşiğine gelmişti. Hamilelik dönemimde maddi olarak toparlanmaya başladı ve ne olduysa ondan sonra oldu. Maddi olarak güçlendikçe Erhan zalimleşti.

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Velayet davasını kaybeden Meral Kaplan: Kızımı göremezsem hayatıma son veririm

Kızınızın velayetinin sizden alındığını duyunca neler hissettiniz?

Yıkıldım. İntihar etmek istedim, hâlâ aynı şeyi hissediyorum. Eskiden insanlar 'neden hayatına son verir?' diye düşünürdüm. Şimdi anlıyorum, insan hayatının anlamını kaybederse artık yaşamak bile istemiyor. Beni hayata bağlayan tek şey kızım. Kızım olmadan yaşamamın bir anlamı yok benim için. Erhan boşanma sürecinde kızımı kaçırmıştı. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu sayesinde kızım bulundu ve kavuştuk. Velayeti o aldı. Erhan eminim bundan sonra kızımı bir daha bana göstermeyecek. Erhan'dan dolayı kızımın Avrupa vatandaşlığı var. Oraya götürürse zaten bir daha onu bulmam imkansız. Eğer onu bir daha göremezsem, hayatıma son veririm. Benim için nefes almamın bile anlamı yok artık.

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Velayet davasını kaybeden Meral Kaplan: Kızımı göremezsem hayatıma son veririm

"ONUN GİBİ GÜÇLÜ VE ZENGİN DEĞİLİM"

Şu aşamada neler yapmayı düşünüyorsunuz?

Biraz önce de söylediğim gibi; Erhan kızımı kaçırdığında bana İçişleri Bakanımız destek vermişti ve kızıma kavuşturmuştu beni. Bakın ben Erhan gibi güçlü ve maddi olarak zengin biri değilim. Ama bu davamda haklıyım. Cumhurbaşkanımız her zaman kadınları destekleyen bir lider. Eşi sayın Emine Erdoğan hep kadınların yanındadır. Sizin aracılığınızla buradan Cumhurbaşkanımıza ve eşi hanımefendiye seslenmek istiyorum: Lütfen bana yardım edin. Eski eşimin kızımı benden ayırmasına izin vermeyin. Kızımı kaybetmemek için büyük mücadele verdim. Kızım altı yaşında. Anne sevgisine ve ilgisine ihtiyacı var. Ben onsuz yaşayamam.

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Velayet davasını kaybeden Meral Kaplan: Kızımı göremezsem hayatıma son veririm

"KAYINVALIDEM BİLE 'SEN HAKLISIN' DEDİ"

Erhan Bey'in ailesi ile görüştünüz mü? Onlar ne diyor bu yaşananlara?

Erhan'ın annesi ile konuşuyorum. Erhan'ın çok iyi bir ailesi var. Ve maalesef onlar bile bu yaşadıklarımızı üzülerek takip etti. Erhan'ın annesi 'Kızım sen haklısın, Erhan yanlış yapıyor' bile dedi. Ama o, ailesi dahil kimseyi dinlemiyor.