Acı hatırasıyla anılacak! Çukurova'da ardı ardına gelen vedalar! Defteri dürüldü artık her an...

Perşembe günlerinin en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık haberleri peş peşe geliyor. 94'üncü bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan Bir Zamanlar Çukurova'da bu sezon pek çok oyuncu diziye veda etti. Hünkar Yaman ve Yılmaz'ın ardından son olarak Behice karakterinin dizideki serüveni sona erdi. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'da şimdi ise doktor Müjgan'ın öleceği ve diziye veda edeceği iddia edildi.