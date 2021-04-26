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Acı hatırasıyla anılacak! Çukurova'da ardı ardına gelen vedalar! Defteri dürüldü artık her an...

Perşembe günlerinin en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık haberleri peş peşe geliyor. 94'üncü bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan Bir Zamanlar Çukurova'da bu sezon pek çok oyuncu diziye veda etti. Hünkar Yaman ve Yılmaz'ın ardından son olarak Behice karakterinin dizideki serüveni sona erdi. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'da şimdi ise doktor Müjgan'ın öleceği ve diziye veda edeceği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 26.04.2021 12:46
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Acı hatırasıyla anılacak! Çukurova'da ardı ardına gelen vedalar! Defteri dürüldü artık her an...

Acı hatırasıyla anılacak! Çukurova'da ardı ardına gelen vedalar! Defteri dürüldü artık her an... Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciyi ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova üçüncü sezonuyla seyirci karşısına çıkıyor. Dizinin sezon finali için geri sayım başlarken, bu sezon yapılan vedaların ardı arkası kesilmiyor. Çukurova'nın hanımı 'Hünkar Yaman' karakterine hayat veren Vahide Perçin'in ardından Yılmaz'ı canlandıran Uğur Güneş'in vedası izleyiciyi derinden etkilemişti. Son olarak ise Behice'yi oynayan Esra Dermancıoğlu diziye veda eden isimler arasında yer aldı. Şimdi ise Müjgan'ın ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Acı hatırasıyla anılacak! Çukurova'da ardı ardına gelen vedalar! Defteri dürüldü artık her an...

MÜJGAN ÖLECEK Mİ?

ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da vedalar peş peşe yaşanıyor. Kuliste dolaşan bilgiye göre, Müjgan karakterini canlandıran Melike İpek Yalova'nın ilerleyen bölümlerde diziye veda edecek. Bu iddiaların doğru olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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Acı hatırasıyla anılacak! Çukurova'da ardı ardına gelen vedalar! Defteri dürüldü artık her an...

Bu sezon Çukurova'nın hanımı Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin'in vedası izleyiciyi derinden etkilemişti. Ardından Züleyha'ya olan aşkı ile herkesi derinden etkileyen Yılmaz'ın vedası herkesi şaşırtmıştı.

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Acı hatırasıyla anılacak! Çukurova'da ardı ardına gelen vedalar! Defteri dürüldü artık her an...

Son olarak Müjgan'ın halası Behice karakteriyle diziye dahil olan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu diziye veda etti. Behice karakterinin intihar etmesiyle dizideki hikayesi sona erdi.

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Acı hatırasıyla anılacak! Çukurova'da ardı ardına gelen vedalar! Defteri dürüldü artık her an...

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.