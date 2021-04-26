Ayrılık kararı alan Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez baş başa yakalandı

Lopez ve Rodriguez ikilisi, önceki hafta yaptıkları ortak ayrılık açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Arkadaş olarak daha iyi olduğumuza karar verdik ve öyle devam edeceğiz. Birlikte çalışmaya ve ortak işlerimizde birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Birbirimiz ve çocuklarımız için en iyisini diliyoruz."

