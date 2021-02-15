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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Vedası derinden yaralayacak! Çukur'da sona bir nefes kaldı! Oyunculardan final tarihi... Vedası derinden yaralayacak! Çukur'da sona bir nefes kaldı! Oyunculardan final tarihi...
Show TV'nin heyecanla takip edilen dizisi Çukur'da final iddiası hayranlarını derinden yaraladı. Yayınlanan 4 sezonun ardından büyük hayran kitlesine sahip olan Çukur'un final tarihi belirlendi. Dizinin sevilen oyuncusu Rıza Kocaoğlu tarafından yapılan açıklama iddiaları güçlendirdi. Dizinin yapımcıları ve senaristleri tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 15.02.2021 21:06 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 21:06
Vedası derinden yaralayacak! Çukur'da sona bir nefes kaldı! Oyunculardan final tarihi açıklamaları gelmeye devam ediyor. Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur'un final yapacağı iddiası merak ediliyor. Ay Yapım'ın Show TV için çektiği "Çukur" dizisinde geri sayım başladı. Yeni bölümde 2 senelilk atlamanın yaşanacağı dizide, büyük değişimler izleyiciler bekliyor. Dizide "Aliço" karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu'ndan gelen açıklama hayranlarını derinden yaraladı. Çukur final tarihi sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor. Dizinin yapımcıları ve kanal tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ekran macerasına 2017 yılında başlayan Çukur'un final yapacağı iddia edildi. Dizinin Mayıs ayının başında final bölümüyle ekranlara veda etmesi planlanıyor.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kulislerde yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği konuşuluyor. Çukur'un 4 sezon yayınlanması planlanmıştı.
Dizinin oyuncuları daha önceden yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıkladı ancak son gelen bilgilere göre dizinin final haftası ileri bir tarihe alındı.
ÇUKUR DİZİSİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER!
Çukur, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Damla Serim'in birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi...