Vedası derinden yaralayacak! Çukur'da sona bir nefes kaldı! Oyunculardan final tarihi açıklamaları gelmeye devam ediyor. Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur'un final yapacağı iddiası merak ediliyor. Ay Yapım'ın Show TV için çektiği "Çukur" dizisinde geri sayım başladı. Yeni bölümde 2 senelilk atlamanın yaşanacağı dizide, büyük değişimler izleyiciler bekliyor. Dizide "Aliço" karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu'ndan gelen açıklama hayranlarını derinden yaraladı. Çukur final tarihi sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor. Dizinin yapımcıları ve kanal tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor.