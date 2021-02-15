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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kurtlar Vadisi için iddialar bitmiyor... Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? O tarih işaret edilmişti... Kurtlar Vadisi için iddialar bitmiyor... Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? O tarih işaret edilmişti...
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi için yeni iddialar ortaya atılıyor. Dizide "Polat Alemdar" karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, Şubat ayını işaret etmişti. Çiğdem Batur tarafından yeni açıklama, hayranları tarafından merakla takip edildi. İşte, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? O tarih işaret edilmişti...
Giriş Tarihi: 15.02.2021 21:42 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 21:42
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir döneme damga vuran diziler arasında yer alan Kurtlar Vadisi için yeni iddialar ortaya atılıyor. Dizinin oyuncuları tarafından çeşitli açıklamalar gelirken, Necati Şaşmaz tarafından Şubat ayı işaret edilmişti. Kurtlar Vadisi'nin yeniden yayınlanıp yayınlanmayacağı ise gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? O tarih işaret edilmişti...
GALERİ DEVAM EDİYOR GERİ DÖNÜYOR SÖZLERİ HEYECANLANDIRMIŞTI
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin başlayacağına dair iddialar henüz Pana Film tarafından doğrulanmadı. Ayrıca gazeteci Birsen Altuntaş, Show TV ekibiyle görüştüğünü ve dizinin Show TV ile görüşme yapmadığını ifade etti.
ÇİĞDEM BATUR'DAN AÇIKLAMA
Yıllar önce projede 'Savcı Leyla' karakterine hayat veren oyuncu, "Kurtlar Vadisi için geri dönecek misin?" sorusu üzerine, "Bu konudaki her haberde adım var fakat doğruluk payı yok" mesajını yazdı.
Ayrıca TV100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Show TV'den konu hakkında bir açıklama geldi. Altuntaş, Show TV yönetiminden Kurtlar Vadisi dizisi için hiçbir görüşme yapmadıklarını öğrendiğini ifade etti.
KURTLAR VADİSİ HAKKINDA
Kurtlar Vadisi, Osman Sınav tarafından tasarlanan politik, mafya ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir. 15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başlayan dizinin ilk serisi dört sezondan ve 97 bölümden oluşmaktadır. Dizi son sezonunda Kanal D'de yayınlanmaya başlamıştır.