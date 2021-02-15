Kurtlar Vadisi için iddialar bitmiyor... Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? O tarih işaret edilmişti...

Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir döneme damga vuran diziler arasında yer alan Kurtlar Vadisi için yeni iddialar ortaya atılıyor. Dizinin oyuncuları tarafından çeşitli açıklamalar gelirken, Necati Şaşmaz tarafından Şubat ayı işaret edilmişti. Kurtlar Vadisi'nin yeniden yayınlanıp yayınlanmayacağı ise gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? O tarih işaret edilmişti...