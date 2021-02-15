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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri TRT 1 dizisinde üzücü gelişme! O diziden sonra fişi çekildi! Tövbeler Olsun'dan haber... TRT 1 dizisinde üzücü gelişme! O diziden sonra fişi çekildi! Tövbeler Olsun'dan haber...
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Tövbeler Olsun'un bu hafta yayınlanmamasının ardından final söylentileri ortaya atılmıştı. Farklı tarzıyla kısa sürede kendisine hayran kitlesi oluşturan dizinin beklenmedik final haberi hayranlarını üzdü. Reyting beklentilerini karşılamayan dizinin veda haberi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Tövbeler Olsun'un takipçileri dizinin ne zaman ekranlara veda edeceğini merak ediyor.
Giriş Tarihi: 15.02.2021 20:32 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 20:32
TRT 1 dizisinde üzücü gelişme! O diziden sonra fişi çekildi! Tövbeler Olsun'dan haber geldi. TRT 1 ekranlarının merakla takip edilen dizisi Tövbeler Olsun'dan ayrılık haberleri geldi. Yakın dönemde yayın hayatına merhaba diyen dizi, reytinglere yenik düştü. Usta oyuncuları ve farklı komedi tarzıyla dikkatleri üzerine çeken dizinin final haberleri hayranları üzdü. Final tarihi belli olan dizinin veda edeceği tarih hayranları tarafından sorgulanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
TRT'nin Milim Sanat imzalı dizisi "Tövbeler Olsun" için final kararı alındı. Dizi, Güven Kıraç, Erkan Can, İpek Tuzcuoğlu, Çiçek Dilligil, Ünal Silver ve Seda Türkmen gibi çok sayıda ünlü ismi buluşturmuştu.
Pazar akşamları izleyici karşısına çıkan, yönetmen koltuğunda Serdar Akar ve Şafak Bal'ın oturduğu 'Tövbeler Olsun' dizisi 32. bölümü ile sevenlerine veda edecek.
TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? TÖVBELER OLSUN BİTTİ Mİ?
TRT1 ekranlarını açan seyirciler Tövbeler Olsun dizisinin yeni bölümü yerine Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlandığını fark etti. Tövbeler Olsun dizisinin yeni bölümü gündüz TRT1 yayın akışında yer almıştı ve Twitter'dan yeni bölümün yayınlanacağına dair açıklama gelmişti.
Ancak PKK'nın 13 vatandaşımızı şehit etmesi üzerine komedi türündeki Tövbeler Olsun dizisinin ekrana gelmediği tahmin ediliyor. Konu ile ilgili henüz bir açıklama ise yapılmadı.
TÖVBELER OLSUN DİZİSİ HAKKINDA
Tövbeler Olsun dizisinde; başarılı ama "pinti" bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding'in patronu Namzet Horanta'nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra'yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanacak.
Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca, Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil,Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor… Proje tasarımı Hasan Kaçan'a ait olan dizinin yapımcılığını Mustafa Fener üstleniyor. Dizinin senaryosu ise Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan imzasını taşıyor.