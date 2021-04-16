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Veda derken yeni isim geliyor! Çukur hayranları umut doldu! Ayrılıkları unutturacak...

Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Çukur'un bu sezon final yapacağı iddia ediliyor. Ancak kulislerde dolaşan bilgilere göre bu karar rafa kalktı. Celasun, Karaca ve Kulkan karakterlerinin diziden ayrılması da iddiaları güçlendirmişti. Ancak yeni gelen haberlere göre, diziye yeni katılacak isimler olacak. Hayranları gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

Giriş Tarihi: 16.04.2021 00:42 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 00:42
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Veda derken yeni isim geliyor! Çukur hayranları umut doldu! Ayrılıkları unutturacak...

Veda derken yeni isim geliyor! Çukur hayranları umut doldu! Ayrılıkları unutturacak. Çukur dizisinde yaşanan ardı ardına ayrılıklar sonrasında gelişmeler merak ediliyor. Celasun ve Kulkan karakterinin ardından bu hafta da Karaca diziye veda etti. Diğer yandan Show TV'nin başarılı yapımı Çukur'un final yapacağı iddiaları sürüyor. Son dakika gelişmelerine göre, Çukur kadrosunda yeni bir isim katılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Veda derken yeni isim geliyor! Çukur hayranları umut doldu! Ayrılıkları unutturacak...

Show TV'nin sevilen yapımları arasında yer alan Çukur dizisinde art arda yaşanan ayrılıklar, dizinin hayranlarını üzmüştü. Diziye Celasun'un karakterinin ardından Kulkan Erdenet karakteri de veda etmişti.

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Veda derken yeni isim geliyor! Çukur hayranları umut doldu! Ayrılıkları unutturacak...

Yaşanan üzücü gelişmelerin ardından Çukur hayranlarına bu kez iyi haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis bilgisine göre, İsmet isimli yeni bir karakter hikâyeye dahil oluyor.

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Veda derken yeni isim geliyor! Çukur hayranları umut doldu! Ayrılıkları unutturacak...

BAŞARILI DİZİLERDE ROL ALDI

Ay Yapım imzalı diziye katılacak olan isim Çağla Özavcı…. Daha önce Sen Anlat Karadeniz, Kalbimdeki Deniz, Acı Aşk gibi yapımlarda da rol alan oyuncu, 4. sezon 34. bölüm itibari ile yani 19 Nisan'dan itibaren dizide olacak.

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Veda derken yeni isim geliyor! Çukur hayranları umut doldu! Ayrılıkları unutturacak...

1991 İzmir doğumlu olan oyuncu, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunudur.