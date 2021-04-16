Veda derken yeni isim geliyor! Çukur hayranları umut doldu! Ayrılıkları unutturacak...

Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Çukur'un bu sezon final yapacağı iddia ediliyor. Ancak kulislerde dolaşan bilgilere göre bu karar rafa kalktı. Celasun, Karaca ve Kulkan karakterlerinin diziden ayrılması da iddiaları güçlendirmişti. Ancak yeni gelen haberlere göre, diziye yeni katılacak isimler olacak. Hayranları gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.