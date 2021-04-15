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Haberler Galeri Bu kez o dizinin fişi çekildi! Başrol oyuncularında veda pozu geldi! Hayranları yıkılacak...

Bu kez o dizinin fişi çekildi! Başrol oyuncularında veda pozu geldi! Hayranları yıkılacak...

Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Ramo'dan hayranlarını üzecek açıklama geldi. Birçok kez final yapacağı iddiası gelen dizi için beklenmeyen açıklama geldi. Başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç sosyal medya üzerinden son pozlarını paylaştı. Hayranları kısa süre önce dizinin final yapmaması için sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmıştı. Bu arada Ramo dizisi için final fragmanı yayımlandı.

Giriş Tarihi: 15.04.2021 20:04 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 20:04
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Bu kez o dizinin fişi çekildi! Başrol oyuncularında veda pozu geldi! Hayranları yıkılacak...

Bu kez o dizinin fişi çekildi! Başrol oyuncularında veda pozu geldi! Hayranları yıkılacak. Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma dizisi Ramo'da beklenmedik gelişme yaşandı. Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in paylaştığı dizinin final yapacağı haberleri doğrulandı. Hayranları dizinin sevilen oyuncularının paylaşımlarını yakından takip ediyor. Ayrıca Ramo final bölümü fragmanı yayınlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu kez o dizinin fişi çekildi! Başrol oyuncularında veda pozu geldi! Hayranları yıkılacak...

RAMO NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Ramo'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sonrasında final yapacağı kesinleşti.

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Bu kez o dizinin fişi çekildi! Başrol oyuncularında veda pozu geldi! Hayranları yıkılacak...

RAMO SO BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Şerif'in tuzağına düşen Ramo, gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Hasan, bu durumu Sibel ve ailesiyle paylaşır.

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Bu kez o dizinin fişi çekildi! Başrol oyuncularında veda pozu geldi! Hayranları yıkılacak...

Bütün aile Ramo'ya ne olduğunu merak eder. Sibel hemen onu bulmak için harekete geçerken Hasan da Doğu'yu bulmaya çalışır. Ancak Silahtar tarafından yakalanan Doğu ölümle burun buruna gelir.

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Bu kez o dizinin fişi çekildi! Başrol oyuncularında veda pozu geldi! Hayranları yıkılacak...

Kaptan, Ramo'nun cezalandırılması için korkunç bir istekte bulunur. Ramo'yu bulmak için harekete geçmek üzere olan Hasan ve ailesi çok büyük bir tehlike altındadırlar. Sibel ise Ramo'yu bulmak için karşısına dikildiği Mazhar'ın kendisine verdiği cevapla alt üst olur. Bu sırada Ramo ise hayatının en büyük sınavlarından biriyle karşı karşıyadır.