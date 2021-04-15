HaberlerGaleriBu kez o dizinin fişi çekildi! Başrol oyuncularında veda pozu geldi! Hayranları yıkılacak...
Bu kez o dizinin fişi çekildi! Başrol oyuncularında veda pozu geldi! Hayranları yıkılacak...
Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Ramo'dan hayranlarını üzecek açıklama geldi. Birçok kez final yapacağı iddiası gelen dizi için beklenmeyen açıklama geldi. Başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç sosyal medya üzerinden son pozlarını paylaştı. Hayranları kısa süre önce dizinin final yapmaması için sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmıştı. Bu arada Ramo dizisi için final fragmanı yayımlandı.
Giriş Tarihi: 15.04.2021 20:04Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 20:04