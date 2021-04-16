Hayranları şokta! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Yeni sezonu heyecanla beklenen dizinin 6. sezonu "Black Day" olarak duyurulmuştu. Dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen çekimlerin bu sene başladığı öğrenildi. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...