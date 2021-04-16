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Hayranları şokta! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...
Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Peaky Blinders'ın hayranları yeni sezonu bekliyor. Yayınlanan sezonlarıyla adından söz ettiren dizi için gelecek açıklamalar yakından takip ediyor. Olayların gizemli şekilde sonlandığı son sezonun ardından Netflix tarafından yayınlanacak fragmanda büyük önem taşıyor. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...