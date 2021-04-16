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Hayranları şokta! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Peaky Blinders'ın hayranları yeni sezonu bekliyor. Yayınlanan sezonlarıyla adından söz ettiren dizi için gelecek açıklamalar yakından takip ediyor. Olayların gizemli şekilde sonlandığı son sezonun ardından Netflix tarafından yayınlanacak fragmanda büyük önem taşıyor. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

Giriş Tarihi: 16.04.2021 01:35
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Hayranları şokta! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Yeni sezonu heyecanla beklenen dizinin 6. sezonu "Black Day" olarak duyurulmuştu. Dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen çekimlerin bu sene başladığı öğrenildi. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hayranları şokta! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

PEAKY BLINDERS 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yeni sezon çekimleri başladı. Final sezonuyla ekranlara gelecek dizinin kesin olarak hangi tarihte başlayacağı henüz duyurulmadı. İlerleyen günlerde yayınlanacak fragman ile final tarihinin duyurulması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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Hayranları şokta! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

PEAKY BLINDERS 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

Peaky Blinders 5. sezon 1. bölüm: Kara Salı

Amerika'dan gelen kötü haberler nedeniyle Shelby ailesi acilen yönetim kurulunu toplar. Ada bir sır saklar. Geçmişinden biri Tommy'nin karşısına gazeteci olarak çıkar.

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Hayranları şokta! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

Peaky Blinders 5. sezon 2. bölüm: Kara Kediler

Anonim mesajlar korku verici bir hâl alır. Michael'ın sadakati sorgulanır. Tommy, Oswald Mosley'den bir teklif alır.

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Hayranları şokta! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

Peaky Blinders 5. sezon 3. bölüm: Strateji

Aberama, intikam için Glasgow'a gider. Tommy kendisini tehdit eden Mosley'nin ayağını kaydırmaya karar verir. Hummalı şekilde Linda'yı arayan Arthur kontrolünü kaybeder.