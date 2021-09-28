Ve tarih belli oldu! Kuruluş Osman’da ’Turgut Bey’ sesleri! 2021 Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin yoldaşlarından ve alplarından olan Turgut Bey, Kuruluş Osman'ın 3'üncü sezonu itibarıyla ekranlarda olacak. Yeni sezonu heyecanla beklenen Kuruluş Osman'ın 3. sezon yayın tarihi belli oldu. Bu sezon, hikayenin önemli bir parçası olacak Turgut Bey karakterine de yer verildi. En çok merak edilenlerden biri de Turgut Bey'i kimin canlandıracağı oldu. Peki, Turgut Bey'i kim canlandıracak? Turgut Bey'i Cengiz Coşkun mu oynayacak? Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman? İşte merak edilenler...