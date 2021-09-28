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Ve tarih belli oldu! Kuruluş Osman'da 'Turgut Bey' sesleri! 2021 Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?
Heyecanla beklenen yayın tarihi belli oldu! Kuruluş Osman 3. sezon fragmanında 'Turgut Bey' sesleri yükselirken, yeni sezonun hangi tarihte başlayacağı merak ediliyordu. atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın 3. sezon tarihi açıklandı. Şimdi ise gözler Turgut Bey'e çevrildi. Ertuğrul Gazi'nin en güvenilir alplerinden olan Turgut Bey, yeni sezonda Kuruluş Osman'da olacak. İşte Kuruluş Osman 3. sezon fragmanı ve yeni sezona dair ipuçları...
Giriş Tarihi: 28.09.2021 22:06Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 22:06