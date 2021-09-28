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Haberler Galeri Ve tarih belli oldu! Kuruluş Osman'da 'Turgut Bey' sesleri! 2021 Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Ve tarih belli oldu! Kuruluş Osman'da 'Turgut Bey' sesleri! 2021 Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Heyecanla beklenen yayın tarihi belli oldu! Kuruluş Osman 3. sezon fragmanında 'Turgut Bey' sesleri yükselirken, yeni sezonun hangi tarihte başlayacağı merak ediliyordu. atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın 3. sezon tarihi açıklandı. Şimdi ise gözler Turgut Bey'e çevrildi. Ertuğrul Gazi'nin en güvenilir alplerinden olan Turgut Bey, yeni sezonda Kuruluş Osman'da olacak. İşte Kuruluş Osman 3. sezon fragmanı ve yeni sezona dair ipuçları...

Giriş Tarihi: 28.09.2021 22:06 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 22:06
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Ve tarih belli oldu! Kuruluş Osman’da ’Turgut Bey’ sesleri! 2021 Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin yoldaşlarından ve alplarından olan Turgut Bey, Kuruluş Osman'ın 3'üncü sezonu itibarıyla ekranlarda olacak. Yeni sezonu heyecanla beklenen Kuruluş Osman'ın 3. sezon yayın tarihi belli oldu. Bu sezon, hikayenin önemli bir parçası olacak Turgut Bey karakterine de yer verildi. En çok merak edilenlerden biri de Turgut Bey'i kimin canlandıracağı oldu. Peki, Turgut Bey'i kim canlandıracak? Turgut Bey'i Cengiz Coşkun mu oynayacak? Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ve tarih belli oldu! Kuruluş Osman’da ’Turgut Bey’ sesleri! 2021 Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?

KURULUŞ OSMAN 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

atv'nin heyecanla beklenen dizisi Kuruluş Osman 3. sezonuyla 6 Ekim Çarşamba akşamı seyircisiyle buluşacak. Ezber bozacak yeni sezonuyla Kuruluş Osman'da gözler Turgut Bey'e çevrildi.

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Ve tarih belli oldu! Kuruluş Osman’da ’Turgut Bey’ sesleri! 2021 Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?

TURGUT BEY'İ KİM CANLANDIRACAK?

Tarihte 125 yaşında hayatını kaybeden Turgut Bey Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Orhan Gazi dönemlerinde fetihlere katıldı. Kuruluş Osman'ın 3'üncü sezonu itibarıyla Turgut Bey, hikayenin önemli bir parçası olacak. Ancak Turgut Bey'i kimin canlandıracağı henüz bilinmiyor. Diriliş Ertuğrul'da Turgut Bey'i oyuncu Cengiz Coşkun canlandırmıştı.

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Ve tarih belli oldu! Kuruluş Osman’da ’Turgut Bey’ sesleri! 2021 Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?

TURGUT ALP'İN TARİHTEKİ YERİ

Turgut Alp, Osmanlı İmparatorluğu'nun erken savaşçılarından biriydi. Ayrıca Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin yakın arkadaşıydı. Ömrü boyunca Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi 'ye de hizmet etti. İnegöl'ü ele geçirdi. Bursa'nın fethinde (1326) Orhan Gazi ile beraberdi.

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Ve tarih belli oldu! Kuruluş Osman’da ’Turgut Bey’ sesleri! 2021 Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Yaklaşık 125 yaşında öldü. Mezarı İnegöl'de Turgutalp (Genci) köyü mezarlığında bulunur. Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki mezar gerçek değil onursal bir mezardır.

1988 yılında TRT 1'de 12 bölüm olarak yayınlanan Kuruluş "Osmancık" adlı dizide Turgut Alp'i Zekai Müftüoğlu canlandırmıştır. 2014-2019 yılları arasında TRT 1 de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Cengiz Coşkun tarafından canlandırılmıştır.