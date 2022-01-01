01 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ve açıklandı! Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Survivor 2022 All-Star Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler?

Ve açıklandı! Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Survivor 2022 All-Star Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler?

Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Tv8'de ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2022 sezonu için geri sayım başladı. Yarışmacıların açıklanmasının ardından gözler yeni sezonun başlayacağı tarihe çevrildi. Yeni yıla girmemize ile birlikte Survivor 2022'den müjdeli haber geldi. Ünlüler ve Gönüllüler takımının kendini tanıttığı tanıtımın yayınlanmasının ardından yayın tarihi de duyuruldu. Peki, Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Survivor 2022 All-Star Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2022 13:03
  • 1
  • 18
Ve açıklandı! Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Survivor 2022 All-Star Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler?

Survivor 2022 yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor yarışmasında geri sayım başladı. Survivor'ın 2022 sezonu All-Star formatında yapılacak. Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacılarının belli olmasının yayın tarihi merak edilmeye başlanmışt. Yayınlanan fragman ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Survivor 2022 All-Star Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Ve açıklandı! Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Survivor 2022 All-Star Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler?

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2022 All-Star yarışması 15 Ocak 2022 Cumartesi günü başlayacak.

  • 3
  • 18
Ve açıklandı! Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Survivor 2022 All-Star Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler?

SURVIVOR 2022 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Survivor 2022 All-Star Gönüllüler takımı şu yarışmacılardan oluşuyor:

  • 4
  • 18
Ve açıklandı! Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Survivor 2022 All-Star Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler?

GÖKHAN - OGEDAY

  • 5
  • 18
Ve açıklandı! Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Survivor 2022 All-Star Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler?

ANIL - HİKMET