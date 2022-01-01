Ve açıklandı! Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Survivor 2022 All-Star Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler?

Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Tv8'de ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2022 sezonu için geri sayım başladı. Yarışmacıların açıklanmasının ardından gözler yeni sezonun başlayacağı tarihe çevrildi. Yeni yıla girmemize ile birlikte Survivor 2022'den müjdeli haber geldi. Ünlüler ve Gönüllüler takımının kendini tanıttığı tanıtımın yayınlanmasının ardından yayın tarihi de duyuruldu. Peki, Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Survivor 2022 All-Star Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler? İşte cevaplar...