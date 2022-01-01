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İkiz bebek bekleyen Seray Sever’den ilk fotoğraf geldi! Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

Doya Doya Moda programının final yapmasının ardından bir süredir ekranlarda görülmeyen Seray Sever'den müjdeli haber geldi. 3 yıl önce Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Sever'in ikiz bebek beklediği ortaya çıktı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla haberleri doğrulayan ve bebeklerin cinsiyetini açıklayan güzel oyuncu, karnı burnunda ilk fotoğraflarını yayınladı.

Giriş Tarihi: 01.01.2022 13:08
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İkiz bebek bekleyen Seray Sever’den ilk fotoğraf geldi! Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

Üç yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, şimdilerde ikiz kızlarını kucağına almak için gün sayıyor.

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İkiz bebek bekleyen Seray Sever’den ilk fotoğraf geldi! Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

Son olarak Doya Doya Moda programında sunuculuk yapan Seray Sever programın bitmesiyle inzivaya çekilmişti.

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İkiz bebek bekleyen Seray Sever’den ilk fotoğraf geldi! Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

Her fırsatta gerçek aşkı bulduğunu dile getiren Seray Sever hamile olduğu haberi geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düştü.

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İkiz bebek bekleyen Seray Sever’den ilk fotoğraf geldi! Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

İkiz bebek bekleyen Sever daha önce "Çok dua ediyorum. Şu an hayatta en çok istediğim şey, anne olmak" ifadelerini kullanmıştı.

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İkiz bebek bekleyen Seray Sever’den ilk fotoğraf geldi! Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

İkizleri olacağını duyuran 48 yaşındaki Seray Sever yeni yıla hamilelik pozları ile girdi.