01 Ocak 2022, Cumartesi
İkiz bebek bekleyen Seray Sever’den ilk fotoğraf geldi! Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı
Doya Doya Moda programının final yapmasının ardından bir süredir ekranlarda görülmeyen Seray Sever'den müjdeli haber geldi. 3 yıl önce Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Sever'in ikiz bebek beklediği ortaya çıktı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla haberleri doğrulayan ve bebeklerin cinsiyetini açıklayan güzel oyuncu, karnı burnunda ilk fotoğraflarını yayınladı.
Giriş Tarihi: 01.01.2022 13:08
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