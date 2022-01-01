01 Ocak 2022, Cumartesi
İrem Helvacıoğlu aşklarını ilan etti! İlk paylaşım geldi
Sen Anlat Karadeniz dizisiyle yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu, yeni yılda aşk bombasını patlattı. Eser Alp ile 4 yıllık ilişkisini geçtiğimiz Eylül ayında sonlandıran güzel oyuncu, çeşitli aşk haberleriyle gündeme gelmişti. Yeni yıla sevgilisiyle giren İrem Helvacıoğlu fotoğraflarını paylaşarak aşklarını ilan etti.
Giriş Tarihi: 01.01.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 12:01
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