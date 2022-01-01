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İrem Helvacıoğlu aşklarını ilan etti! İlk paylaşım geldi

Sen Anlat Karadeniz dizisiyle yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu, yeni yılda aşk bombasını patlattı. Eser Alp ile 4 yıllık ilişkisini geçtiğimiz Eylül ayında sonlandıran güzel oyuncu, çeşitli aşk haberleriyle gündeme gelmişti. Yeni yıla sevgilisiyle giren İrem Helvacıoğlu fotoğraflarını paylaşarak aşklarını ilan etti.

Giriş Tarihi: 01.01.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 12:01
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İrem Helvacıoğlu aşklarını ilan etti! İlk paylaşım geldi

Sen Anlat Karadeniz dizisi ile yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu'ndan 2022'ye girerken aşk dolu paylaşım geldi.

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İrem Helvacıoğlu aşklarını ilan etti! İlk paylaşım geldi

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında dört yıllık sevgilisi Eser Alp'ten ayrılan güzel oyuncu, bir süredir aşk dedikodularıyla gündeme geliyordu.

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İrem Helvacıoğlu aşklarını ilan etti! İlk paylaşım geldi

Son olarak gurme Yolaç Özcan ile ilişki yaşadığı dedikodularıyla adından söz ettiren Helvacıoğlu, yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti.

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İrem Helvacıoğlu aşklarını ilan etti! İlk paylaşım geldi

Yeni yılı Yolaç Özcan ile karşılayan ve aşk pozunu paylaşan güzel oyuncu, şu notu yazdı:

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İrem Helvacıoğlu aşklarını ilan etti! İlk paylaşım geldi

"Bazen bir an'ı anlatabilmek çok zorlaşır, kelimeleri doğru yerleştiremezsin, kafandakini aktaramazsın... Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır..."