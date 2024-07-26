26 Temmuz 2024, Cuma
Ve 2 ay sonra netleşti! Gönül Dağı dizisinin yeni Zahide'si bakın kim oldu
Gönül Dağı dizisinin merakla beklenen sezon finali, Gedelli Köyü'nde gerçekleşen duygusal bir cenaze töreniyle başladı. Zahide karakterinin trajik ölümü izleyiciler arasında büyük bir merak ve üzüntü yarattı. Bu beklenmedik veda seyircileri derinden etkileyerek, bölüm boyunca yaşanacak gelişmelere dair büyük bir beklenti oluşturdu. Zahide'nin yerine geçecek isim son günlerde kulislerde konuşuluyor ve merakla bekleniyor.
Giriş: 26.07.2024 08:32 Güncelleme: 26.07.2024 08:32
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