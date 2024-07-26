Ve 2 ay sonra netleşti! Gönül Dağı dizisinin yeni Zahide’si bakın kim oldu

Sezon boyunca yaşanan olaylar büyük bir heyecan yarattı. Ancak son bölümde Zahide'nin köye dönme kararı diziyi daha da dramatik bir noktaya taşıdı. Zahide ve Sefer'in çocuklarının geleceği için verdikleri zor kararlar hikayeye yeni bir boyut kazandırdı. Zahide'nin hayallerinin suya düşmesine rağmen, bu karar aileye yeni bir umut ışığı sundu.