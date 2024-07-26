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Ünlülerin gerçek isimlerini duyunca şoke olacaksınız! Filiz Akın, Adile Naşit, Cüneyt Arkın...

Kimi şöhret olmadan önce kimi kariyerinin başında ismini farklı kullanmayı tercih etti. Biz onları sahne isimleriyle tanımış olsak da hepsinin farklı bir adı daha var. Oyuncudan şarkıcıya, şarkıcıdan yönetmene... Listede yok yok! Ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin daha önce duymadığınız gerçek adlarını sizler için derledik. İşte o ünlüler...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 09:53 Güncelleme: 26.07.2024 09:53
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Ünlülerin gerçek isimlerini duyunca şoke olacaksınız! Filiz Akın, Adile Naşit, Cüneyt Arkın...

Sinema ve televizyon dünyasından tanıdığımız ünlüler gerçek isimlerini kullanmamayı tercih ediyor. Ekranlarda gördüğümüz yıldızların gerçek isimleri hepinizde şok etkisi yaratabilir. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin gerçek adları...

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Ünlülerin gerçek isimlerini duyunca şoke olacaksınız! Filiz Akın, Adile Naşit, Cüneyt Arkın...

Abdullah Bazencir (Mahsun Kırmızıgül)

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Ünlülerin gerçek isimlerini duyunca şoke olacaksınız! Filiz Akın, Adile Naşit, Cüneyt Arkın...

Bülent Erkoç (Bülent Ersoy)

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Ünlülerin gerçek isimlerini duyunca şoke olacaksınız! Filiz Akın, Adile Naşit, Cüneyt Arkın...

Fatma Sezen Yıldırım (Sezen Aksu)

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Ünlülerin gerçek isimlerini duyunca şoke olacaksınız! Filiz Akın, Adile Naşit, Cüneyt Arkın...

Serkan Burak Tektaş (Alişan)