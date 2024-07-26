Ünlülerin gerçek isimlerini duyunca şoke olacaksınız! Filiz Akın, Adile Naşit, Cüneyt Arkın...

Kimi şöhret olmadan önce kimi kariyerinin başında ismini farklı kullanmayı tercih etti. Biz onları sahne isimleriyle tanımış olsak da hepsinin farklı bir adı daha var. Oyuncudan şarkıcıya, şarkıcıdan yönetmene... Listede yok yok! Ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin daha önce duymadığınız gerçek adlarını sizler için derledik. İşte o ünlüler...