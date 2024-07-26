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Oyuncu Özge Özder'in kaza paylaşımı sosyal medyada yeniden gündem oldu! Yaralanan sürücünün değil köpeğin başında bekledi | Tepkiler çığ gibi: "Bunun adı hayvanseverlik olamaz"

Hayvantaparlar ve mama lobisinin çözümsüzlüğe sürüklediği başıboş köpek sorunu korkunç bir boyuta ulaştı. Çocuk ve yaşlı onlarca vatandaşı yaralayan hatta ölümüne neden olan sokak köpekleri Meclis'in gündeminde yerini aldı. Son olarak Oyuncu Özge Özder geçtiğimiz yıl bir motosiklet sürücüsünün köpek yüzünden yaptığı kaza sonrası sürücünün değil köpeğin başında beklemeyi tercih etmişti. Sosyal medyada yeniden gündem olan paylaşımla ilgili vatandaşlar Özder'e tepki gösterdi. Bir vatandaş "k"Bunun adı hayvanseverlik olamaz" derken diğer bir vatandaş ise "Özge Özder senin insan olarak değil, bir hamam böceği kadar bu dünyada değerin yok" ifadeleriyle tepki gösterdi. İşte detaylar...

Giriş: 26.07.2024 00:48 Güncelleme: 26.07.2024 01:04
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Oyuncu Özge Özder’in yaptığı kaza paylaşımı sosyal medyada yeniden gündem oldu! Yaralanan sürücünün değil köpeğin başında bekledi | Tepki topladı

Her geçen gün büyüyen ve sokak terörüne dönüşen köpek sorunu bitmek bilmiyor. Onlarca vatandaşa saldırarak yaralayan hatta minik çocukların ölümüne neden olan köpek sorunu için hükümet harekete geçti. Başıboş köpek düzenlemesine ilişkin çalışmalar Meclis'in gündeminde yerini aldı.

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Oyuncu Özge Özder’in yaptığı kaza paylaşımı sosyal medyada yeniden gündem oldu! Yaralanan sürücünün değil köpeğin başında bekledi | Tepki topladı

TBMM'de başıboş köpek sorunuyla ilgili görüşmelerin devam ettiği günlerde hayvanperestlerin insana verdiği değer bir paylaşımla yeniden ortaya çıktı.

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Oyuncu Özge Özder’in yaptığı kaza paylaşımı sosyal medyada yeniden gündem oldu! Yaralanan sürücünün değil köpeğin başında bekledi | Tepki topladı

SÜRÜCÜNÜN DEĞİL KÖPEĞİN BAŞINDA BEKLEDİ
Oyuncu Özge Özder geçtiğimiz yıl bir motosiklet sürücüsünün köpek yüzünden yaptığı kaza sonrası sürücünün değil köpeğin başında beklemeyi tercih etmişti.

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Oyuncu Özge Özder’in yaptığı kaza paylaşımı sosyal medyada yeniden gündem oldu! Yaralanan sürücünün değil köpeğin başında bekledi | Tepki topladı

"AMBULANS DA YARALILARI ALDI HERHALDE"
O anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu. Sürücünün durumuyla ilgili hiçbir bilgi paylaşmayan Özder, "Ambulans da yaralıları aldı herhalde" ifadelerini kullandı.

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Oyuncu Özge Özder’in yaptığı kaza paylaşımı sosyal medyada yeniden gündem oldu! Yaralanan sürücünün değil köpeğin başında bekledi | Tepki topladı

"KÖPEK YÜZÜNDEN DEĞİL..."
Kazayı motorun yaptığı iddia eden Özder, "Maalesef bir motor kazasına tanıklık ettik. Bir motorlu araç köpeğimize çarptı." dedi.