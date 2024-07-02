Vatandaşlardan 'Tekerlekli yalı' isyanı! Sahil beldeleri karavan kaynıyor! Ormanlar tehlike altında...

Son zamanlarda Türkiye'nin sahil şeritlerinde ve ormanlık alanlarında karavanların artışı, çevresel ve sosyal sorunları beraberinde getiriyor. Pandemi sonrası popülerlik kazanan karavan kültürü, özellikle turistik bölgelerde kıyı şeritlerini işgal altına almış durumda. Özellikle günübirlik deniz keyfi yapmak isteyenlerin, araç park edecek uygun alan bulamaması şikayetlere neden oluyor.