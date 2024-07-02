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Vatandaşlardan 'Tekerlekli yalı' isyanı! Sahil beldeleri karavan kaynıyor! Ormanlar tehlike altında...

Son zamanlarda Türkiye'nin sahil şeritlerinde ve ormanlık alanlarında karavanların artışı, çevresel ve sosyal sorunları beraberinde getiriyor. Pandemi sonrası popülerlik kazanan karavan kültürü, özellikle turistik bölgelerde kıyı şeritlerini işgal altına almış durumda. Özellikle günübirlik deniz keyfi yapmak isteyenlerin, araç park edecek uygun alan bulamaması şikayetlere neden oluyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 08:52
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Vatandaşlardan ’Tekerlekli yalı’ isyanı! Sahil beldeleri karavan kaynıyor! Ormanlar tehlike altında...

Karavanların sahil şeritlerinde ve ormanlık alanlarda artan kullanımı, çeşitli çevresel sorunları beraberinde getiriyor...

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Vatandaşlardan ’Tekerlekli yalı’ isyanı! Sahil beldeleri karavan kaynıyor! Ormanlar tehlike altında...

GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel günübirlik karavan kiralamadaki artışı köşesine taşıdı. İşte Mevlüt Tezel'in o yazısı...

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Vatandaşlardan ’Tekerlekli yalı’ isyanı! Sahil beldeleri karavan kaynıyor! Ormanlar tehlike altında...

Marmaris'in Bördübet mevkiinde önceki gün çıkan orman yangınında bölgeden karavanlarıyla uzaklaştığı görülen üç şahıs gözaltına alındı.

Karavancıların yaktıkları mangal ateşiyle yangına neden oldukları düşünülüyor.

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Vatandaşlardan ’Tekerlekli yalı’ isyanı! Sahil beldeleri karavan kaynıyor! Ormanlar tehlike altında...

Mangal ateşi, sigara izmariti, kırık cam şişeler vs. yüzünden güzelim ormanlarımız kül oluyor.

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Vatandaşlardan ’Tekerlekli yalı’ isyanı! Sahil beldeleri karavan kaynıyor! Ormanlar tehlike altında...

Türkiye'de son dönemde karavan turizmi zirve yaptı.