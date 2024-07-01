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Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya sevgili mi? Görüntüler sonrası sessizliğini bozdu

İnci Taneleri dizisinde 'Azem Yücedağ' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yılmaz Erdoğan son dönemde özel hayatıyla gündem oluyor. Cansu Taşkın ile görüntüleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen usta oyuncu, bu sefer de genç oyuncuyla tatilde görüntülenmişti. 'Yeni aşk' iddialarının alevlenmesinden Cemre Ebüzziya sessizliğini bozarak konuya açıklık getirdi. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 16:44
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Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya sevgili mi? Görüntüler sonrası sessizliğini bozdu

Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç gibi başarılı oyuncuların başrolünde olduğu İnci Taneleri dizisinde Azem karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan, aşk hayatıyla gündemde...

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Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya sevgili mi? Görüntüler sonrası sessizliğini bozdu

Dizinin sezon finali yapmasının ardından Erdoğan, Bodrum'da ünlü oyuncu ile denizin tadını çıkardı.

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Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya sevgili mi? Görüntüler sonrası sessizliğini bozdu

İkilinin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılmasıyla 'Cansu Taşkın'dan sonra yeni aşk mı?' sorusunu akıllara getirdi.

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Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya sevgili mi? Görüntüler sonrası sessizliğini bozdu

Yılmaz Erdoğan, Bir dönem Cansu Taşkın ile öpüşme videoları ortaya çıkan Yılmaz Erdoğan, magazin manşetlerinden inmemişti.

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Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya sevgili mi? Görüntüler sonrası sessizliğini bozdu

Soluğu arkadaşlarıyla Bodrum'da alan Erdoğan, tatilde böyle götüntülendi.