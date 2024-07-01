Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya sevgili mi? Görüntüler sonrası sessizliğini bozdu

İnci Taneleri dizisinde 'Azem Yücedağ' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yılmaz Erdoğan son dönemde özel hayatıyla gündem oluyor. Cansu Taşkın ile görüntüleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen usta oyuncu, bu sefer de genç oyuncuyla tatilde görüntülenmişti. 'Yeni aşk' iddialarının alevlenmesinden Cemre Ebüzziya sessizliğini bozarak konuya açıklık getirdi. İşte haberin detayları...