Serenay Sarıkaya 32 oldu! Doğum günü paylaşımına binlerce yorum yağdı

Aile dizisinde Devin karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya, son olarak 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisiyle adından söz ettiriyor. Mert Demir ile yaşadığı aşkla da magazin gündemine bomba gibi düşen Sarıkaya, bu sefer de doğum gününde paylaştığı kareyle dikkat çekti.1 Temmuz 1992 tarihinde dünyaya gelen güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.