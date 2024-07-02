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Serenay Sarıkaya 32 oldu! Doğum günü paylaşımına binlerce yorum yağdı

Aile dizisinde Devin karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya, son olarak 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisiyle adından söz ettiriyor. Mert Demir ile yaşadığı aşkla da magazin gündemine bomba gibi düşen Sarıkaya, bu sefer de doğum gününde paylaştığı kareyle dikkat çekti.1 Temmuz 1992 tarihinde dünyaya gelen güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 09:38
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Serenay Sarıkaya 32 oldu! Doğum günü paylaşımına binlerce yorum yağdı

Serenay Sarıkaya, müzisyen Mert Demir'le olan ilişkisiyle magazin gündeminden düşmüyor. Güzel oyuncu, son olarak yaş günü kutlamasıyla dikkat çekti.


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Serenay Sarıkaya 32 oldu! Doğum günü paylaşımına binlerce yorum yağdı

32'nci yaşını kutlayan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından doğum gününe özel bir kare yayınladı.

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Serenay Sarıkaya 32 oldu! Doğum günü paylaşımına binlerce yorum yağdı

32 YAŞINDA!

1 Temmuz 1992 doğumlu olan yıldız, mum ile poz vererek "Baylar ve bayanlar! 32..." notunu düştü.

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Serenay Sarıkaya 32 oldu! Doğum günü paylaşımına binlerce yorum yağdı

Metin Akdülger, Ece Yörenç, Gülcan Arslan, Boran Kuzum, Pınar Altuğ, Zeynep Tuğçe Bayat, Ahmet Rıfat Sungar, Ebru Akel, Gülü ve Burcu Kara gibi birçok ünlü isim, oyuncunun paylaşımına tebrik yorumu yazdı.

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Serenay Sarıkaya 32 oldu! Doğum günü paylaşımına binlerce yorum yağdı

Instagram hesabında yaklaşık 11 milyon takipçisi olan Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Serenay Sarıkaya, geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşamıştı. Serenay Sarıkaya'nın adı son olarak Mert Demir ile anılmıştı. Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı gelmişti.