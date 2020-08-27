Vatan Şaşmaz’ın ölüm yıldönümünde Pınar Altuğ’dan duygulandıran paylaşım! ‘Özlüyorum…’

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, üç yıl önce bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmüştü. Arkadaşları tarafından unutulmayan Şaşmaz, sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla arkadaşları tarafından anıldı. Çocuklar Duymasın dizisindeki rol arkadaşı Pınar Altuğ da duygusal bir not paylaştı. Altuğ'un yürekleri dağlayan paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.