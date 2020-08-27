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Vatan Şaşmaz’ın ölüm yıldönümünde Pınar Altuğ’dan duygulandıran paylaşım! ‘Özlüyorum…’

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, üç yıl önce bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmüştü. Arkadaşları tarafından unutulmayan Şaşmaz, sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla arkadaşları tarafından anıldı. Çocuklar Duymasın dizisindeki rol arkadaşı Pınar Altuğ da duygusal bir not paylaştı. Altuğ'un yürekleri dağlayan paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 27.08.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 12:19
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Vatan Şaşmaz’ın ölüm yıldönümünde Pınar Altuğ’dan duygulandıran paylaşım! ‘Özlüyorum…’

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, eski manken Filiz Aker tarafından Beşiktaş'ta ünlü bir otel odasının 10. katında öldürüldü. Ölümüyle herkesi büyük yasa boğan Şaşmaz'ı üçüncü yılında yakın arkadaşı Pınar Altuğ unutmadı.

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Vatan Şaşmaz’ın ölüm yıldönümünde Pınar Altuğ’dan duygulandıran paylaşım! ‘Özlüyorum…’

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncularından Pınar Altuğ Atacan, yıllarca birlikte çalıştığı Tamer Karadağlı ve Vatan Şaşmaz ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak 'Keşke yine böyle fotoğraflar çekebilseydik, özlüyorum' notuyla paylaştı.

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Vatan Şaşmaz’ın ölüm yıldönümünde Pınar Altuğ’dan duygulandıran paylaşım! ‘Özlüyorum…’

Oyuncunun yürekleri dağlayan paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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Vatan Şaşmaz’ın ölüm yıldönümünde Pınar Altuğ’dan duygulandıran paylaşım! ‘Özlüyorum…’

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

ABD'de yaşayan, 1963 doğumlu eski manken Filiz Aker, yaklaşık 1 aydır kaldığı Beşiktaş'taki ünlü otele 18.00'da geldi.

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Vatan Şaşmaz’ın ölüm yıldönümünde Pınar Altuğ’dan duygulandıran paylaşım! ‘Özlüyorum…’

Aker'in odaya çıkmasından 5-10 dakika sonra Vatan Şaşmaz'da otele gelerek Aker'in odasına çıktı.