Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Yeşilçam'da rol aldığı filmlerle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Türkan Şoray, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı salladı. Instagram hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Türkan Şoray, tatil fotoğraflarını da sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Hayli kilo verdiği görülen Şoray'ın son paylaşımına beğeni yağdı.