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Haberler Galeri Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Yeşilçam'da rol aldığı filmlerle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Türkan Şoray, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı salladı. Instagram hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Türkan Şoray, tatil fotoğraflarını da sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Hayli kilo verdiği görülen Şoray'ın son paylaşımına beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 27.08.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 13:42
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Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

'Sultan' lakaplI usta oyuncu Türkan Şoray, paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeşilçam'ın efsane oyuncularından biri olan Şoray son görüntüyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Kardeşi Nazan Şoray'la tatilde olan Türkan Şoray, tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Türkan Şoray'ın bir hayli kilo verdiği ise dikkatlerden kaçmadı.

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Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Tatil fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündemine oturan Türkan Şoray'ın kızıyla olan benzerliği ise görenleri şoke etti. İşte Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal ve ünlü isimlerin çocukları...

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Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

SEDA YILDIZ