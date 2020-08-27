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Haberler Galeri Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının son durumunu açıkladı

Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının son durumunu açıkladı

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüs tanısıyla tedavi görmeye başladığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Hatipoğlu, Covid 19 tanısıyla tedavi görmeye başladığını duyurdu. Yoğun bakımda olup olmadığı merak edilen Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu, babasının son durumunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.08.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 12:28
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Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının son durumunu açıkladı

Nihat Hatipoğlu ile ilgili sosyal medyada koronavirüs olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Nihat Hatipoğlu'nun resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda "Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam" ve "Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz." açıklamasına yer yerildi.

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Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının son durumunu açıkladı

OĞLU SON DURUMUNU AÇIKLADI

Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının durumuyla ilgili dün akşam açıklama yaptı. 'Nihat Hoca yoğun bakımda mı' sorusuna cevap veren Osman Hatipoğlu şunları söyledi:

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Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının son durumunu açıkladı

"HOCAMIZIN SAĞLIK DURUMU ÇOK ÇOK İYİ"

"Hocamızın durumu Allah'ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde… Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendini görüp duyacaksınız. Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı' diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin."

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Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının son durumunu açıkladı

"KOVİD-19 TANISIYLA TEDAVİ GÖRÜYORUM"

Prof. Nihat Hatipoğlu sabah.com.tr'ye şu açıklamada bulundu: 'Akciğer rahatsızlığım nedeniyle tedavim bir süre evden devam edecek. Sağlık durumum iyiye gidiyor. Sevenlerimin, dostlarımdan, izleyicilerimden dua bekliyorum. Bu önemli günlerde tedbirleri elden bırakmayalım.'

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Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının son durumunu açıkladı

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun Facebook hesabından yapılan bir paylaşımda ''Ya Şafî... Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz.'' açıklaması yapıldı.