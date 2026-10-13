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Var Mısın Yok Musun'da Naciye rüzgarı! Hayaline kavuştu 1 milyon 400 bin TL'nin sahibi oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun, yeni bölümüyle yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Günün yarışmacısı 57 yaşındaki Naciye Şahin, Mersin'de sürdürdüğü çiftçilik hayatında biriken Bağ-Kur borcunu ödemek ve evinin çatısını yaptırmak için 5 milyon TL'lik büyük ödülün peşine düştü. Yarışma boyunca hem duygusal anlar yaşayan hem de kritik kararlarla karşı karşıya kalan Naciye, finalde bankanın 1 milyon 400 bin TL'lik teklifini kabul ederek büyük bir kazanç elde etti.

Var Mısın Yok Musun'da Naciye rüzgarı! Hayaline kavuştu 1 milyon 400 bin TL'nin sahibi oldu 1

Esra Erol'un başarılı sunumuyla her salı ve çarşamba akşamı ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Var Mısın Yok Musun'da günün yarışmacısı Naciye Şahin oldu.

Şahin, yarışmaya Mersin'den katılırken büyük ödülün sahibi olmak ve Bağ-Kur borcunu ödeyerek evinin çatısını yaptırmak için kıyasıya yarıştı.

Var Mısın Yok Musun'da Naciye rüzgarı! Hayaline kavuştu 1 milyon 400 bin TL'nin sahibi oldu 2

Yarışmanın ilk dakikalarında Naciye Şahin, para ağacındaki mavi ve kırmızı kutuları birer birer açtı.

500 TL ve 5 bin TL gibi düşük tutarlı ödüllerin yanı sıra 1 milyon TL ve 5 milyon TL'lik büyük ödüllerin de açılması, yarışmanın seyrini değiştirdi. İlk aşamalarda bankanın Naciye'ye sunduğu teklif ise 40 bin TL oldu.

Var Mısın Yok Musun'da Naciye rüzgarı! Hayaline kavuştu 1 milyon 400 bin TL'nin sahibi oldu 3

MANİLİ KUTU AÇILIŞI STÜDYOYU COŞTURDU

Yarışmanın en dikkat çeken anlarından biri, Çağla'nın 4 numaralı kutusunun açılması sırasında yaşandı. Çağla'nın Var Mısın Yok Musun yarışmasına özel yazdığı mani stüdyoda alkışlarla karşılanırken, kutudan yalnızca 5 TL çıkması sevinci daha da artırdı.

Var Mısın Yok Musun'da Naciye rüzgarı! Hayaline kavuştu 1 milyon 400 bin TL'nin sahibi oldu 4

Fatih'in 16 numaralı kutusundan 1 TL çıkması da stüdyodaki heyecanı yükseltti.

Var Mısın Yok Musun'da Naciye rüzgarı! Hayaline kavuştu 1 milyon 400 bin TL'nin sahibi oldu 5

AİLESİNDEN UZAKTAN DESTEK

Mersin'de yaşayan Naciye Şahin'in ailesi, kilometrelerce uzakta olmasına rağmen yarışmacıyı yalnız bırakmadı. Eşi, oğlu ve torunlarıyla uzaktan bağlantı aracılığıyla görüşen Naciye, duygusal anlar yaşadı. Ailesinin desteği, büyük ödül için mücadele eden yarışmacıya moral verdi.

Var Mısın Yok Musun'da Naciye rüzgarı! Hayaline kavuştu 1 milyon 400 bin TL'nin sahibi oldu 6

BANKANIN SON TEKLİFİ 1 MİLYON 400 BİN TL

Yarışmanın son etabında mavi kutuların tamamının açılmasıyla geriye 25 bin TL, 750 bin TL, 3 milyon TL ve 5 milyon TL'lik ödüller kaldı. Bankanın teklifleri sırasıyla 40 bin TL, 100 bin TL, 185 bin TL, 310 bin TL ve 660 bin TL'ye yükseldi.

Finalde sunulan 1 milyon 400 bin TL'lik teklif ise yarışmanın en kritik kararını beraberinde getirdi.

Var Mısın Yok Musun'da Naciye rüzgarı! Hayaline kavuştu 1 milyon 400 bin TL'nin sahibi oldu 7

Bağ-Kur borcunu kapatmak ve evinin çatısını yaptırmak isteyen Naciye Şahin, büyük ödül için risk almak yerine bankanın teklifini kabul etti.

VAR MISIN YOK MUSUN'DA NACİYE MİLYONER OLDU

Böylece 1 milyon 400 bin TL'nin sahibi olan Naciye'nin kendi kutusu olan 18 numaralı kutudan ise 25 bin TL çıktı.

Var Mısın Yok Musun'da Naciye rüzgarı! Hayaline kavuştu 1 milyon 400 bin TL'nin sahibi oldu 8

Naciye Şahin, verdiği kararla hem hayallerine bir adım daha yaklaştı hem de Var Mısın Yok Musun yarışmasının unutulmaz anları arasına adını yazdırdı.

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