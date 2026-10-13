Var Mısın Yok Musun'da Naciye rüzgarı! Hayaline kavuştu 1 milyon 400 bin TL'nin sahibi oldu
ATV'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun, yeni bölümüyle yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Günün yarışmacısı 57 yaşındaki Naciye Şahin, Mersin'de sürdürdüğü çiftçilik hayatında biriken Bağ-Kur borcunu ödemek ve evinin çatısını yaptırmak için 5 milyon TL'lik büyük ödülün peşine düştü. Yarışma boyunca hem duygusal anlar yaşayan hem de kritik kararlarla karşı karşıya kalan Naciye, finalde bankanın 1 milyon 400 bin TL'lik teklifini kabul ederek büyük bir kazanç elde etti.
Esra Erol'un başarılı sunumuyla her salı ve çarşamba akşamı ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Var Mısın Yok Musun'da günün yarışmacısı Naciye Şahin oldu.
Şahin, yarışmaya Mersin'den katılırken büyük ödülün sahibi olmak ve Bağ-Kur borcunu ödeyerek evinin çatısını yaptırmak için kıyasıya yarıştı.
Yarışmanın ilk dakikalarında Naciye Şahin, para ağacındaki mavi ve kırmızı kutuları birer birer açtı.
500 TL ve 5 bin TL gibi düşük tutarlı ödüllerin yanı sıra 1 milyon TL ve 5 milyon TL'lik büyük ödüllerin de açılması, yarışmanın seyrini değiştirdi. İlk aşamalarda bankanın Naciye'ye sunduğu teklif ise 40 bin TL oldu.
MANİLİ KUTU AÇILIŞI STÜDYOYU COŞTURDU
Yarışmanın en dikkat çeken anlarından biri, Çağla'nın 4 numaralı kutusunun açılması sırasında yaşandı. Çağla'nın Var Mısın Yok Musun yarışmasına özel yazdığı mani stüdyoda alkışlarla karşılanırken, kutudan yalnızca 5 TL çıkması sevinci daha da artırdı.
Fatih'in 16 numaralı kutusundan 1 TL çıkması da stüdyodaki heyecanı yükseltti.
AİLESİNDEN UZAKTAN DESTEK
Mersin'de yaşayan Naciye Şahin'in ailesi, kilometrelerce uzakta olmasına rağmen yarışmacıyı yalnız bırakmadı. Eşi, oğlu ve torunlarıyla uzaktan bağlantı aracılığıyla görüşen Naciye, duygusal anlar yaşadı. Ailesinin desteği, büyük ödül için mücadele eden yarışmacıya moral verdi.