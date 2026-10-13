BANKANIN SON TEKLİFİ 1 MİLYON 400 BİN TL

Yarışmanın son etabında mavi kutuların tamamının açılmasıyla geriye 25 bin TL, 750 bin TL, 3 milyon TL ve 5 milyon TL'lik ödüller kaldı. Bankanın teklifleri sırasıyla 40 bin TL, 100 bin TL, 185 bin TL, 310 bin TL ve 660 bin TL'ye yükseldi.

Finalde sunulan 1 milyon 400 bin TL'lik teklif ise yarışmanın en kritik kararını beraberinde getirdi.