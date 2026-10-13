Ata Demirer’den uyarı: Kendi adını ve kardeşinin adını kullananlara dikkat!

Ünlü komedyen Ata Demirer, kendisinin ve kardeşi Cenk Demirer'in adını kullanarak para talep edebilecek kişilere karşı vatandaşları uyardı. "Kamuoyuna Duyuru" başlıklı paylaşımında Demirer, şüpheli aramaların güvenlik birimlerine bildirilmesini istedi.

Eyvah Eyvah serisi, Berlin Kaplanı ve Hedefim Sensin gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ata Demirer, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı ciddi bir açıklamayla gündeme geldi. Demirer, bu kez "Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla bir mesaj yayımladı.

ÜNLÜ KOMEDYENDEN GÜVENLİK UYARISI Ünlü komedyen, telefonla arayarak kendisini, kardeşi Cenk Demirer'i veya ailelerinden birini tanıttığını söyleyen kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Demirer, açıklamasında kendisini ya da kardeşini tanıttığını, ayrıca ailelerinden biri olduğunu iddia ettiğini söyleyen kişilerin borç, acil nakit veya destek adı altında para istemesi durumunda bu taleplere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

ARAYAN NUMARANIN BİLDİRİLMESİNİ İSTEDİ Demirer, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Telefonda kendini Ata Demirer veya kardeşim Cenk Demirer olarak tanıtan veya ailemize mensup bir yakınımız olduğunu iddia edip borç, acil nakit, destek v.s. isteyen herhangi bir kişiye itibar etmeyip gerekli güvenlik birimlerine arayan numarayı bildiriniz."

Ata Demirer, kendisi ve ailesinin adını kullanarak para talep edebilecek kişilere karşı takipçilerini uyarırken, bu tür telefonlarla karşılaşanların arayan numarayı güvenlik birimlerine bildirmelerini istedi.