Mitte'nin temsilcisi Sean Reilly, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Sevilen oyuncu, hayırsever ve engelli hakları savunucusu RJ Mitte'nin trajik ölümünü derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz" dedi.

Genç oyuncunun, ABD'nin Teksas eyaletindeki Brownsville kentinde hayatını kaybettiği bildirildi. Ölüm nedeni ve şekline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Haberi ilk duyuran TMZ'nin haberinde ise Mitte'nin intihar sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü. Bir bölge yetkilisi, oyuncunun Teksas'ta yaşamını yitirdiğini doğrularken ölümle ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

RJ MİTTE SEREBRAL PALSİYLE MÜCADELE ETTİ

Üç yaşında serebral palsi teşhisi konulan RJ Mitte, kariyeri boyunca engelli hakları konusunda farkındalık yaratmak için çalıştı. Oyuncu, Ekran Oyuncuları Loncası (SAG) bünyesinde engelli oyuncuları temsil eden bir sözcü olarak da görev yaptı.

Mitte, Bryan Cranston ve Aaron Paul'un başrollerini paylaştığı, Emmy ödüllü Breaking Bad dizisinde Walter White Jr. karakterine hayat verdi. Kendi yaşam deneyimlerinden de yararlandığı performansıyla dikkat çeken oyuncu, 2014 yılında Screen Actors Guild Ödülü'ne layık görüldü.