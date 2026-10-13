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'Breaking Bad'deki rolüyle tanınan RJ Mitte hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Breaking Bad dizisinde Walter White Jr. karakteriyle tanınan 34 yaşındaki RJ Mitte 34 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni henüz açıklanmazken, ABD basınında intihar ihtimali öne sürüldü.

'Breaking Bad'deki rolüyle tanınan RJ Mitte hayatını kaybetti 1

Breaking Bad dizisinde Walter White'ın oğlu Walter White Jr. karakterini canlandırarak tanınan ABD'li oyuncu RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti.

'Breaking Bad'deki rolüyle tanınan RJ Mitte hayatını kaybetti 2

Mitte'nin temsilcisi Sean Reilly, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Sevilen oyuncu, hayırsever ve engelli hakları savunucusu RJ Mitte'nin trajik ölümünü derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz" dedi.

'Breaking Bad'deki rolüyle tanınan RJ Mitte hayatını kaybetti 3

İNTİHAR İDDİASI

Genç oyuncunun, ABD'nin Teksas eyaletindeki Brownsville kentinde hayatını kaybettiği bildirildi. Ölüm nedeni ve şekline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Haberi ilk duyuran TMZ'nin haberinde ise Mitte'nin intihar sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü. Bir bölge yetkilisi, oyuncunun Teksas'ta yaşamını yitirdiğini doğrularken ölümle ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

'Breaking Bad'deki rolüyle tanınan RJ Mitte hayatını kaybetti 4

RJ MİTTE SEREBRAL PALSİYLE MÜCADELE ETTİ

Üç yaşında serebral palsi teşhisi konulan RJ Mitte, kariyeri boyunca engelli hakları konusunda farkındalık yaratmak için çalıştı. Oyuncu, Ekran Oyuncuları Loncası (SAG) bünyesinde engelli oyuncuları temsil eden bir sözcü olarak da görev yaptı.

Mitte, Bryan Cranston ve Aaron Paul'un başrollerini paylaştığı, Emmy ödüllü Breaking Bad dizisinde Walter White Jr. karakterine hayat verdi. Kendi yaşam deneyimlerinden de yararlandığı performansıyla dikkat çeken oyuncu, 2014 yılında Screen Actors Guild Ödülü'ne layık görüldü.

'Breaking Bad'deki rolüyle tanınan RJ Mitte hayatını kaybetti 5

Temsilcisi Sean Reilly, Mitte'nin rolüne kattığı gerçekçilikle öne çıktığını belirterek oyuncunun engellilik konusunda farkındalık yaratmak ve kapsayıcılığı desteklemek için güçlü bir platform oluşturduğunu ifade etti.

Mitte, United Cerebral Palsy ve Shriners Children's kuruluşlarında da elçi olarak görev yaptı. Reilly'nin açıklamasına göre oyuncu, hayırseverlik çalışmalarını ve toplumsal girişimleri desteklemek amacıyla Mitte Vakfını kurdu. Mitte, tanınırlığını ön yargılara meydan okumak ve engelli bireylerin medyada daha fazla temsil edilmesini teşvik etmek için kullandı.

'Breaking Bad'deki rolüyle tanınan RJ Mitte hayatını kaybetti 6

RJ MİTTE'NİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Brownsville Polis Departmanı da oyuncunun ölümünü BBC'ye yaptığı açıklamayla doğruladı. Polis sözcüsü, ölüm nedeni ve şekline ilişkin resmi tespitin henüz yapılmadığını belirterek soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Sözcü ayrıca olayda herhangi bir suç unsurundan şüphelenilmediğini ifade etti.

BREAKİNG BAD TELEVİZYON TARİHİNE DAMGA VURDU

ABD'de 2008-2013 yılları arasında beş sezon boyunca yayımlanan Breaking Bad, Vince Gilligan tarafından yaratıldı. Dizi, uyuşturucu üretimine ve suç dünyasına yönelen kimya öğretmeni Walter White'ın hikâyesini konu aldı.

Televizyon tarihinin öne çıkan yapımları arasında gösterilen dizi, Primetime Emmy Ödülleri'nde toplam 58 adaylık elde etti ve 16 ödül kazandı. Yapım, 2013 ve 2014 yıllarında iki kez En İyi Drama Dizisi ödülüne layık görüldü.

'Breaking Bad'deki rolüyle tanınan RJ Mitte hayatını kaybetti 7

RJ MİTTE'NİN OYUNCULUK KARİYERİNİN BAŞLANGICI

Louisiana'da büyüyen Mitte, küçük kız kardeşinin oyunculuk kariyerini desteklemek amacıyla 2005 yılında Los Angeles'a taşındı. Henüz genç yaşlarda olduğu dönemde oyunculuk seçmelerine katılmaya başlayan Mitte, kısa süre sonra kariyerinin dönüm noktası olacak Breaking Bad dizisi için seçmelere girdi.

Oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda Los Angeles'taki ilk seçmesinin California eyaleti için hazırlanan metamfetamin karşıtı bir kamu spotuna yönelik olduğunu anlatmıştı.

Ekim ayının başlarında katıldığı bir podcast yayınında da Breaking Bad seçmelerine ilişkin konuşan Mitte, diziyi bir bakıma metamfetamin karşıtı bir yapım olarak gördüğünü belirtmişti. Oyuncu, hikâyenin hiçbir karakter için iyi sonuçlanmadığına dikkat çekmişti.

'Breaking Bad'deki rolüyle tanınan RJ Mitte hayatını kaybetti 8

Walter White Jr. karakteri, dizinin yaratıcısı Vince Gilligan'ın serebral palsisi daha ağır seyreden ve koltuk değneği kullanan eski bir arkadaşından esinlenilerek oluşturuldu. Mitte'nin ise günlük yaşamında böyle bir desteğe ihtiyacı yoktu.

Oyuncu, sağlık durumuna dizide doğrudan değinilmeyen bir genci canlandırırken karaktere doğal ve samimi bir yaklaşım getirdi. Mizah da performansının önemli unsurlarından biri oldu.

'Breaking Bad'deki rolüyle tanınan RJ Mitte hayatını kaybetti 9

ENGELLİ BİREYLERİN TEMSİLİ İÇİN MÜCADELE ETTİ

Breaking Bad ile geniş kitlelerce tanınan Mitte, ilerleyen yıllarda görünür veya görünmez engelleri bulunan kişilerin televizyon ve sinema yapımlarında daha çeşitli rollerle, daha derinlikli karakterler üzerinden temsil edilmesi için çalışmalarını sürdürdü.

Mitte, 2021 yılında BBC'ye verdiği röportajda engelli bireylerin temsiline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Breaking Bad'deki rolüyle tanınan RJ Mitte hayatını kaybetti 10

"Ödül sezonları geldiğinde hepimiz beden ve zihin çeşitliliğini yansıtan yapımları görmeyi umuyoruz" diyen oyuncu, engelli bireylerin görünürlüğündeki artışın sevindirici olduğunu belirtti. Mitte, ilerlemenin bazen büyük dönüşümlerden ziyade tek tek yaşanan atılımlar ve anlarla gerçekleştiğini ifade etti.

Oyuncunun rol aldığı diğer yapımlar arasında Hannah Montana, Switched at Birth ve Westhampton bulunuyor. Mitte'nin bu yıl yayımlanan son projeleri arasında ise Talking to Strangers yer alıyor.

Mitte, 2015 yılında Badger Herald gazetesine verdiği röportajda engellilik ve kişisel başarı üzerine düşüncelerini de paylaşmıştı.

"Engeli olan herkesin, yapabildikleri ve kim olduklarıyla bir fark yaratma fırsatına sahip olduğunu düşünüyorum" diyen oyuncu, engelinin ve bu deneyimin kendisine kazandırdıklarının bugünkü kariyerinde önemli bir yeri olduğunu vurgulamıştı.

Gerçekten değerli hiçbir şeyin kolay elde edilmediğini belirten Mitte, sözlerini çalışmayı bırakmamak ve her zaman ileriye doğru çabalamak gerektiğini söyleyerek tamamlamıştı.

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