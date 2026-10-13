'Breaking Bad'deki rolüyle tanınan RJ Mitte hayatını kaybetti
Breaking Bad dizisinde Walter White Jr. karakteriyle tanınan 34 yaşındaki RJ Mitte 34 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni henüz açıklanmazken, ABD basınında intihar ihtimali öne sürüldü.
Breaking Bad dizisinde Walter White'ın oğlu Walter White Jr. karakterini canlandırarak tanınan ABD'li oyuncu RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti.
Mitte'nin temsilcisi Sean Reilly, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Sevilen oyuncu, hayırsever ve engelli hakları savunucusu RJ Mitte'nin trajik ölümünü derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz" dedi.
İNTİHAR İDDİASI
Genç oyuncunun, ABD'nin Teksas eyaletindeki Brownsville kentinde hayatını kaybettiği bildirildi. Ölüm nedeni ve şekline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Haberi ilk duyuran TMZ'nin haberinde ise Mitte'nin intihar sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü. Bir bölge yetkilisi, oyuncunun Teksas'ta yaşamını yitirdiğini doğrularken ölümle ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
RJ MİTTE SEREBRAL PALSİYLE MÜCADELE ETTİ
Üç yaşında serebral palsi teşhisi konulan RJ Mitte, kariyeri boyunca engelli hakları konusunda farkındalık yaratmak için çalıştı. Oyuncu, Ekran Oyuncuları Loncası (SAG) bünyesinde engelli oyuncuları temsil eden bir sözcü olarak da görev yaptı.
Mitte, Bryan Cranston ve Aaron Paul'un başrollerini paylaştığı, Emmy ödüllü Breaking Bad dizisinde Walter White Jr. karakterine hayat verdi. Kendi yaşam deneyimlerinden de yararlandığı performansıyla dikkat çeken oyuncu, 2014 yılında Screen Actors Guild Ödülü'ne layık görüldü.
Temsilcisi Sean Reilly, Mitte'nin rolüne kattığı gerçekçilikle öne çıktığını belirterek oyuncunun engellilik konusunda farkındalık yaratmak ve kapsayıcılığı desteklemek için güçlü bir platform oluşturduğunu ifade etti.
Mitte, United Cerebral Palsy ve Shriners Children's kuruluşlarında da elçi olarak görev yaptı. Reilly'nin açıklamasına göre oyuncu, hayırseverlik çalışmalarını ve toplumsal girişimleri desteklemek amacıyla Mitte Vakfını kurdu. Mitte, tanınırlığını ön yargılara meydan okumak ve engelli bireylerin medyada daha fazla temsil edilmesini teşvik etmek için kullandı.