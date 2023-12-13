Uyuşturucu satıcılığından yargılanıyordu! Orçun İynemli’nin eşi geri adım attı

"EŞİME KIZDIĞIM İÇİN SATIYOR DEDİM"

Eda İynemli olay sonrası tekrar verdiği ifadesinde polisleri ikametine aldığında eşiyle arasında yaşanan darp konusundan dolayı sinirli olduğu için uyuşturucu maddeleri sattığı yönünde ihbarda bulunduğunu ancak gerçeğin bu şekilde olmadığını söyledi.