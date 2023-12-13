13 Aralık 2023, Çarşamba
Uyuşturucu satıcılığından yargılanıyordu! Orçun İynemli’nin eşi geri adım attı
Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli'ye eşinden şok suçlama gelmiş, oyuncu darp ve uyuşturucu yetiştirip sattığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İynemli hakkında yeni gelişme yaşandı. Eşine siniri geçen Eda İynemli ifadesini değiştirdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.12.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 10:00
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10