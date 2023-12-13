13 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Uyuşturucu satıcılığından yargılanıyordu! Orçun İynemli’nin eşi geri adım attı

Uyuşturucu satıcılığından yargılanıyordu! Orçun İynemli’nin eşi geri adım attı

Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli'ye eşinden şok suçlama gelmiş, oyuncu darp ve uyuşturucu yetiştirip sattığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İynemli hakkında yeni gelişme yaşandı. Eşine siniri geçen Eda İynemli ifadesini değiştirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.12.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 10:00
  • 1
  • 10
Uyuşturucu satıcılığından yargılanıyordu! Orçun İynemli’nin eşi geri adım attı

Olay 22 Ekim günü Eda ve Orçun İynemli'nin Beşiktaş ilçesinde bulunan ikametinde meydana gelmişti. Evli çift birlikte aldıkları alkol sonrası tartışmaya başlamış, tartışma büyümeye başlayınca iddiaya göre oyuncu Orçun İynemli eşi Eda İynemli'yi darp etmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Uyuşturucu satıcılığından yargılanıyordu! Orçun İynemli’nin eşi geri adım attı

UYUŞTURUCUYU 2 BİN LİRA KARŞILIĞINDA SATIN ALDI

Eda İynemli'nin ihbarı sonrası emniyet güçleri evde yapılan aramada 50 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirdi.

  • 3
  • 10
Uyuşturucu satıcılığından yargılanıyordu! Orçun İynemli’nin eşi geri adım attı

Orçun İynemli ifadesinde söz konusu narkotik maddeleri 2 bin lira karşılığında satın aldığını, evde yetiştirdiği maddenin ise henüz olgunlaşmadığını söyledi.

  • 4
  • 10
Uyuşturucu satıcılığından yargılanıyordu! Orçun İynemli’nin eşi geri adım attı

Söz konusu maddeleri kullandığını belirten İynemli, satma amacının bulunmadığını uyuşturucu maddeyi son kez içmek için aldığını ifade etti.

  • 5
  • 10
Uyuşturucu satıcılığından yargılanıyordu! Orçun İynemli’nin eşi geri adım attı

"EŞİME KIZDIĞIM İÇİN SATIYOR DEDİM"

Eda İynemli olay sonrası tekrar verdiği ifadesinde polisleri ikametine aldığında eşiyle arasında yaşanan darp konusundan dolayı sinirli olduğu için uyuşturucu maddeleri sattığı yönünde ihbarda bulunduğunu ancak gerçeğin bu şekilde olmadığını söyledi.