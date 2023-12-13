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Bilal Hancı’nın ihanetini ifşalamıştı! Esin Çepni yeni aşkını ilan etti

Kafalar grubuyla fenomen haline gelen Bilal Hancı eşi Esin Çepni'yi aldattığı görüntülerle magazin gündemine oturmuştu. İhanet görüntüleriyle yıkılan Çepni katıldığı magazin programında yaşadıklarını anlatmış, Hancı ise sosyal medyadan özür metni yayınlamıştı. Resmen boşanmanın ardından Esin Çepni, yeni aşka yelken açtı. Aşk dolu pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 13.12.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 10:39
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Bilal Hancı’nın ihanetini ifşalamıştı! Esin Çepni yeni aşkını ilan etti

Fenomen ve şarkıcı Bilal Hancı, Esin Çepni ile Temmuz 2021'de nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz yıl evliliklerinde bir kriz yaşamış, boşanacaklarını açıklamıştı. Ancak ilişkilerine bir şans daha veren çift, boşanmanın eşiğinden dönmüştü.

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Bilal Hancı’nın ihanetini ifşalamıştı! Esin Çepni yeni aşkını ilan etti

Esin Çepni geçtiğimiz günlerde ihanete uğradığını açıklamış ve aldatıldığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmıştı. O paylaşım kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Bilal Hancı’nın ihanetini ifşalamıştı! Esin Çepni yeni aşkını ilan etti

Bilal Hancı'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Çepni'yi genç bir kadınla gece kulübünde aldattığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

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Bilal Hancı’nın ihanetini ifşalamıştı! Esin Çepni yeni aşkını ilan etti

Esin Çepni, eşinin ihanet videosunu gözyaşlarıyla ifşalamıştı.

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Bilal Hancı’nın ihanetini ifşalamıştı! Esin Çepni yeni aşkını ilan etti

Sosyal medya hesabından "Kafamdan kaynar su dökülmüş gibi" diyerek eşi Bilal Hancı'nın başka bir kadınla dudak dudağa olduğu görüntüleri paylaşan Çepni, gözyaşlarına boğulmuştu.