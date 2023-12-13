Bilal Hancı’nın ihanetini ifşalamıştı! Esin Çepni yeni aşkını ilan etti

Fenomen ve şarkıcı Bilal Hancı, Esin Çepni ile Temmuz 2021'de nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz yıl evliliklerinde bir kriz yaşamış, boşanacaklarını açıklamıştı. Ancak ilişkilerine bir şans daha veren çift, boşanmanın eşiğinden dönmüştü.