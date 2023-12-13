13 Aralık 2023, Çarşamba
Bilal Hancı’nın ihanetini ifşalamıştı! Esin Çepni yeni aşkını ilan etti
Kafalar grubuyla fenomen haline gelen Bilal Hancı eşi Esin Çepni'yi aldattığı görüntülerle magazin gündemine oturmuştu. İhanet görüntüleriyle yıkılan Çepni katıldığı magazin programında yaşadıklarını anlatmış, Hancı ise sosyal medyadan özür metni yayınlamıştı. Resmen boşanmanın ardından Esin Çepni, yeni aşka yelken açtı. Aşk dolu pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş Tarihi: 13.12.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 10:39
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