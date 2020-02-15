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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Mine’si Aslı Kapanşahin hakkındaki gerçekle şok etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Mine karakterine hayat veren Aslı Kapanşahin sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk olarak 2014 yılında rol aldığı Not Defteri dizisiyle ekranlara adım atan Aslı Kapanşahin sonrasında birçok yapımda yer aldı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle tanınırlığını arttıran Aslı Kapanşahin, son yılların en başarılı genç oyuncuları arasına adını yazdırdı. Özel hayatıyla merak konusu olan güzel oyuncunun yaşını duyanlar inanamadı.

Giriş Tarihi: 15.02.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 17:45
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Mine’si Aslı Kapanşahin hakkındaki gerçekle şok etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Mine karakteriyle son zamanların en beğenilen oyuncuları arasında adını yazdıran Aslı Kapanşahin, özel hayatıyla merak konusu olmaya başladı. Küçük yaşlarından itibaren ekranlar yer alan ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmeye başlayan Aslı Kapanşahin'in yaşı merak konusu oldu. İşte Aslı Kapanşahin ve birçok ünlü ismin yaşı…

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Mine’si Aslı Kapanşahin hakkındaki gerçekle şok etti!

CÜNEYT ARKIN

7 EYLÜL 1937

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Mine’si Aslı Kapanşahin hakkındaki gerçekle şok etti!

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Mine’si Aslı Kapanşahin hakkındaki gerçekle şok etti!

HÜLYA KOÇYİĞİT

12 ARALIK 1947

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Mine’si Aslı Kapanşahin hakkındaki gerçekle şok etti!

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

26 Temmuz 1979

NESLİŞAH ALKOÇLAR

2 Aralık 1988