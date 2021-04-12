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Uyanış Büyük Selçuklu’nun Sencer’i Ekin Koç bakın kaç yaşında çıktı!

İlgiyle izlenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç, son zamanların en çok konuşulan oyuncularından biri oldu. Güçlü oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Koç, özel hayatıyla mercek altına alındı. Ekin Koç hakkında araştırma yapanlar yaşını öğrenince şaşırdı. İşte Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Ekin Koç'un yaşı...

Giriş Tarihi: 12.04.2021 17:20 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 17:21
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Uyanış Büyük Selçuklu’nun Sencer’i Ekin Koç bakın kaç yaşında çıktı!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Sencer karakteriyle adından söz ettiren Ekin Koç özel hayatıyla mercek altına alındı. Ekin Koç hakkında araştırma yapanlar yaşını öğrenince şaşırdı. İşte Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Ekin Koç başta olmak üzere birçok ünlü ismin yaşı...

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Uyanış Büyük Selçuklu’nun Sencer’i Ekin Koç bakın kaç yaşında çıktı!

Su Burcu Yazgı Coşkun - 15 Nisan 2004

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Uyanış Büyük Selçuklu’nun Sencer’i Ekin Koç bakın kaç yaşında çıktı!

Yıldız Çağrı Atiksoy - 1 Nisan 1986

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Uyanış Büyük Selçuklu’nun Sencer’i Ekin Koç bakın kaç yaşında çıktı!

Kerem Bürsin - 4 Haziran 1987

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Uyanış Büyük Selçuklu’nun Sencer’i Ekin Koç bakın kaç yaşında çıktı!

Hande Erçel - 24 Kasım 1993