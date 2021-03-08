Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un memleketi şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Melikşah karakteriyle adından söz ettiren Buğra Gülsoy, kendisine hayran bıraktı. Başarılı oyunculuğuyla milyonları ekran başına kilitleyen oyuncu, özel hayatıyla mercek altına alındı. Buğra Gülsoy hayranlarının en çok araştırdığı konu ise memleketi oldu. İşte Buğra Gülsoy olmak üzere ünlülerin memleketleri...