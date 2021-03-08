08 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un memleketi şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un memleketi şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Melikşah karakteriyle adından söz ettiren Buğra Gülsoy, kendisine hayran bıraktı. Başarılı oyunculuğuyla milyonları ekran başına kilitleyen oyuncu, özel hayatıyla mercek altına alındı. Buğra Gülsoy hayranlarının en çok araştırdığı konu ise memleketi oldu. İşte Buğra Gülsoy olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Giriş Tarihi: 08.03.2021 16:34 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 16:34
  • 1
  • 71
Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un memleketi şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un memleketini duyanlar şaşırdı. İşte Buğra Gülsoy başta olmak üzere ünlülerin memleketleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 71
Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un memleketi şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş

Müge Anlı – İstanbul

  • 3
  • 71
Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un memleketi şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş

Tolga Sarıtaş – Sivas

  • 4
  • 71
Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un memleketi şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş

Ayça Ayşin Turan – İstanbul

  • 5
  • 71
Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un memleketi şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş

Furkan Palalı – Konya

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ