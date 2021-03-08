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08 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un memleketi şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un memleketi şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Melikşah karakteriyle adından söz ettiren Buğra Gülsoy, kendisine hayran bıraktı. Başarılı oyunculuğuyla milyonları ekran başına kilitleyen oyuncu, özel hayatıyla mercek altına alındı. Buğra Gülsoy hayranlarının en çok araştırdığı konu ise memleketi oldu. İşte Buğra Gülsoy olmak üzere ünlülerin memleketleri...
Giriş Tarihi: 08.03.2021 16:34 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 16:34
Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un memleketini duyanlar şaşırdı. İşte Buğra Gülsoy başta olmak üzere ünlülerin memleketleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı – İstanbul
Tolga Sarıtaş – Sivas
Ayça Ayşin Turan – İstanbul
Furkan Palalı – Konya