Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un memleketi şaşırttı!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Melikşah'a hayat veren Buğra Gülsoy, oyunculuğuyla büyük takdir topluyor. Sevilen oyuncu Buğra Gülsoy, Melikşah rolüyle milyonları etkilerken, özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alındı. Buğra Gülsoy hayranlarının en çok araştırdığı konu ise memleketi oldu. Peki Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy nereli? İşte başta Buğra Gülsoy olmak üzere ünlülerin memleketleri...