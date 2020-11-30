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Haberler Galeri Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un memleketi şaşırttı!

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un memleketi şaşırttı!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Melikşah'a hayat veren Buğra Gülsoy, oyunculuğuyla büyük takdir topluyor. Sevilen oyuncu Buğra Gülsoy, Melikşah rolüyle milyonları etkilerken, özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alındı. Buğra Gülsoy hayranlarının en çok araştırdığı konu ise memleketi oldu. Peki Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy nereli? İşte başta Buğra Gülsoy olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Giriş Tarihi: 30.11.2020 05:27 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 05:30
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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un memleketi şaşırttı!

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un memleketini duyanlar şaşırdı. İşte Buğra Gülsoy başta olmak üzere ünlülerin memleketleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un memleketi şaşırttı!

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un memleketi şaşırttı!

Kadir Doğulu - Mersin

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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un memleketi şaşırttı!

Barış Arduç – Ankara

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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un memleketi şaşırttı!

Aytaç Şaşmaz – İstanbul