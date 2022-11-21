21 Kasım 2022, Pazartesi
Usta sanatçı Orhan Gencebay’dan kendisini eleştiren muhaliflere sitem: Tam bağımsızlık yolunda bir Türkiye var
Uzun süredir basına konuşmayan Orhan Gencebay kendisini eleştiren muhaliflere karşı sessizliğini bozdu. Türkiye'ye hizmet etmiş birçok lideri bizzat tanıdığını beliren Gencebay, "Özal'ı, Demirel'i tanıyıp severdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tanıyorum. Sergilediği duruşu alkışlıyorum. Cumhurbaşkanımızın milli başarıları vatanını seven herkese gurur verirken muhalefet etmek çok yanlış" dedi. Türkiye'nin tam bağımsızlık yolunda hızla ilerlediğini belirten usta isim, "Atatürk, 'Bağımsızlık karakterim' demişti. Erdoğan'ın 'Tek bayrak, tek vatan, tek millet' sözü Ata'nın bu felsefesiyle çok örtüşüyor" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 21.11.2022 08:55 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 09:11
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