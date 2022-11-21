Usta sanatçı Orhan Gencebay’dan kendisini eleştiren muhaliflere sitem: Tam bağımsızlık yolunda bir Türkiye var

HUKUKUN SAĞI SOLU YOK

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Üzülüyorum. Benim de eksiklerim vardır ama bilgiye dayalı konuşmalarımı bile eleştirenler var. Birleştirici mesajlar vermeme rağmen anlaşılamadığım zamanlar oluyor. Türk müziğine yönelik konuşma yapıyorum, onu bile başka tarafa çekme gayretinde olanlar var. Zaman zaman anlaşılamamak beni yoruyor. Ben duygularımı ve düşüncelerimi özgür bırakarak sanatımı icra ediyorum. Bilgiye dayalı, kendime has tarzımla yapıyorum bunu. Buna rağmen beni anlamak istemeyenler var, canları sağ olsun ne diyeyim... Maalesef ben böyle düşünürken, birileri sırf muhalefet yapmak için şartlanmış ya da şartlandırılmış şekilde bana karşı çıkıyor. Ben siyasette sağ ve sol kavramlarının varlığına inanmıyorum. Ama birileri bu kavramları kullanarak kendini muhalif olarak konumlandırıyor. Hakkın ve hukukun sağısolu yoktur.