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Haberler Galeri Usta sanatçı Orhan Gencebay’dan kendisini eleştiren muhaliflere sitem: Tam bağımsızlık yolunda bir Türkiye var

Usta sanatçı Orhan Gencebay’dan kendisini eleştiren muhaliflere sitem: Tam bağımsızlık yolunda bir Türkiye var

Uzun süredir basına konuşmayan Orhan Gencebay kendisini eleştiren muhaliflere karşı sessizliğini bozdu. Türkiye'ye hizmet etmiş birçok lideri bizzat tanıdığını beliren Gencebay, "Özal'ı, Demirel'i tanıyıp severdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tanıyorum. Sergilediği duruşu alkışlıyorum. Cumhurbaşkanımızın milli başarıları vatanını seven herkese gurur verirken muhalefet etmek çok yanlış" dedi. Türkiye'nin tam bağımsızlık yolunda hızla ilerlediğini belirten usta isim, "Atatürk, 'Bağımsızlık karakterim' demişti. Erdoğan'ın 'Tek bayrak, tek vatan, tek millet' sözü Ata'nın bu felsefesiyle çok örtüşüyor" ifadelerini kullandı.

Sabah
Giriş Tarihi: 21.11.2022 08:55 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 09:11
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Usta sanatçı Orhan Gencebay’dan kendisini eleştiren muhaliflere sitem: Tam bağımsızlık yolunda bir Türkiye var

Usta sanatçı Orhan Gencebay, Sabah'tan Tuba Kalçık'a çok özel açıklamalarda bulundu. İşte Tuba Kalçık'ın o röportajı...

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Usta sanatçı Orhan Gencebay’dan kendisini eleştiren muhaliflere sitem: Tam bağımsızlık yolunda bir Türkiye var

- Bir süre basına konuşmadınız. Neden böyle bir karar vermiştiniz?

Ben görüşlerimi, sanatımla ilgili değerleri konuşmak istiyorum ama ne desem bir yerlere çekmeye çalışanlar var. Ve bunlar, kendine göre siyasi duruşu ile değerlendirmeye çalışan, bilgi sahibi olmayan, art niyetli kişiler. Tavsiyem şudur ki; lütfen tüm düşünceleri kendi siyasi duruşunuza göre değerlendirmeyin. Yoksa böyle ayrımlarla tek dostunuz kalmaz. Siyasetle ilgili konuşmasam bile altında başka şeyler arıyorlar ve beni hedefe koyuyorlar. Bu nedenle bir süre konuşmama kararı almıştım.

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Usta sanatçı Orhan Gencebay’dan kendisini eleştiren muhaliflere sitem: Tam bağımsızlık yolunda bir Türkiye var

HUKUKUN SAĞI SOLU YOK

- Bu yorumlara üzülüyor musunuz?

Üzülüyorum. Benim de eksiklerim vardır ama bilgiye dayalı konuşmalarımı bile eleştirenler var. Birleştirici mesajlar vermeme rağmen anlaşılamadığım zamanlar oluyor. Türk müziğine yönelik konuşma yapıyorum, onu bile başka tarafa çekme gayretinde olanlar var. Zaman zaman anlaşılamamak beni yoruyor. Ben duygularımı ve düşüncelerimi özgür bırakarak sanatımı icra ediyorum. Bilgiye dayalı, kendime has tarzımla yapıyorum bunu. Buna rağmen beni anlamak istemeyenler var, canları sağ olsun ne diyeyim... Maalesef ben böyle düşünürken, birileri sırf muhalefet yapmak için şartlanmış ya da şartlandırılmış şekilde bana karşı çıkıyor. Ben siyasette sağ ve sol kavramlarının varlığına inanmıyorum. Ama birileri bu kavramları kullanarak kendini muhalif olarak konumlandırıyor. Hakkın ve hukukun sağısolu yoktur.

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Usta sanatçı Orhan Gencebay’dan kendisini eleştiren muhaliflere sitem: Tam bağımsızlık yolunda bir Türkiye var

- Bazı kişiler sizi neden hedefe koyuyor?

Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ben hayatım boyunca siyaset yapmadım çünkü ben siyasetçi değilim. Hiç kimsenin dedikodusunu da yapmadım, kimse için kötü de konuşmadım. Neyi doğru biliyorsam onu söylerim. Şarkılarımda da hep iyiliği, ahlakı, güzelliği, estetiği, adaleti, paylaşımı anlatmaya çalıştım. Buna rağmen, konuşmalarımdan kötü yorum çıkartmaya çalışanlar var. Ama bunu başaramazlar. Siyaset halkımıza, devletimize hizmet demektir. Bu hizmeti yapan kim olursa olsun son derece saygılıyım. Devletçiyim, vatanımı da ölümüne sahipleniyorum. Halkımız kimi cumhurbaşkanı seçtiyse, ona da saygı gösteririm. Kim bu ülke için çalışırsa, ona saygı da sevgi de duyarım.

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Usta sanatçı Orhan Gencebay’dan kendisini eleştiren muhaliflere sitem: Tam bağımsızlık yolunda bir Türkiye var

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tanıyorum ve milli bir duruş sergiliyor"

Ülkemize hizmet etmiş birçok lideri de tanıyorum. Özal'ı da, Demirel'i de Ecevit'i de tanır ve severdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tanıyorum ve milli bir duruş sergiliyor, ben de alkışlıyorum. Özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanımızın milli başarıları mutlaka devleti ve ülkesini seven her vatandaşı gururlandırıyordur. Bunu da görmemek mümkün değil. Tüm dünya bu başarıları takdir ediyor. Bu başarıları ve milli kazançlarımız bize gurur verirken, bunlara şartlanmış ve olumsuz bir bakış açısıyla muhalefet etmek son derece yanlış. Bu kazanımlarla Türkiye'nin çok daha iyi olacağına inanıyorum.