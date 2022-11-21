Öyle bir soruda elendi ki... Milyoner'deki matematik sorusunda ters köşe oldu! Genç Dilara elenmesine rağmen yeniden hesapladı

ATV ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta da renkli anlar yaşandı. 5 bin TL değerindeki matematik sorusunu yanıt vermeden önce kendi içinde hesaplayan yarışmacı Dilara, verdiği yanlış cevapla yarışmadan elendi. Genç yarışmacı doğru cevabı öğrendikten sonra büyük şok yaşarken elenmesinin ardından sorudaki işlemi tekrar yapmaya başladı. İşte Dilara'nın elendiği o matematik sorusu...

Giriş Tarihi: 21.11.2022 00:14 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 00:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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