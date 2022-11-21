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Tolga Güleryüz'ün son görüntüsü ortaya çıktı! Kazadan saatler önce paylaşmış: Minibüsün içinden...

Baş Belası isimli tiyatro oyunundan rol alan oyuncuları taşıyan minibüs Amasya'nın Merzifon ilçesinde kaza yaptı. Tıra arkadan çarpan arabadan Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy yaralı olarak kurtarılırken 3 kişi hayatını kaybetti. Korkunç kazada hayatını kaybedenler arasında olan Tolga Güleryüz'ün son görüntüsü de ortaya çıktı. Güleryüz'ün saatler önce aynı kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'le görüntülü olarak konuştuğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 21.11.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 10:36
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Tolga Güleryüz’ün son görüntüsü ortaya çıktı! Kazadan saatler önce paylaşmış: Minibüsün içinden...

Ünlü oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin de aralarında bulunduğu tiyatrocuları taşıyan minibüs Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon yakınlarında bir tıra arkadan çarptı.

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Tolga Güleryüz’ün son görüntüsü ortaya çıktı! Kazadan saatler önce paylaşmış: Minibüsün içinden...

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, sanat dünyasını yasa boğacak haberler peş peşe geldi.

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Tolga Güleryüz’ün son görüntüsü ortaya çıktı! Kazadan saatler önce paylaşmış: Minibüsün içinden...

KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç kazada ilk belirlemelere göre minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

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Tolga Güleryüz’ün son görüntüsü ortaya çıktı! Kazadan saatler önce paylaşmış: Minibüsün içinden...

CEYHUN FERSOY VE MELİS İŞİTEN HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Tolga Güleryüz’ün son görüntüsü ortaya çıktı! Kazadan saatler önce paylaşmış: Minibüsün içinden...

TOLGA GÜLERYÜZ'ÜN MİNİBÜSTEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ

Kazada hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolgha Güleryüz'ün saatler önce aynı kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'le görüntülü olarak konuştuğu ortaya çıktı.