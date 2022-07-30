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Usta sanatçı İlhan İrem’e son veda! Vasiyeti yerine getirildi

Usta müzisyen İlhan İrem ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. "Dua", "Uçun Kuşlar Uçun", "Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" gibi çok sayıda unutulmaz esere imza atan İlhan İrem, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. İlhan İrem için ilk tören vasiyeti üzerine Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 12.00'de düzenlenecek.

Giriş Tarihi: 30.07.2022 12:17 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022 14:00
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Usta sanatçı İlhan İrem’e son veda! Vasiyeti yerine getirildi

Usta sanatçı İlhan İrem, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 67 yaşında aramızdan ayrılan şarkıcı bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

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Usta sanatçı İlhan İrem’e son veda! Vasiyeti yerine getirildi

İlhan İrem için ilk tören vasiyeti üzerine Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen tören başladı. İrem'in Türk bayrağına sarılı cenazesi bugün hayatını kaybettiği hastaneden alınarak tören için AKM'ye getirildi.

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Usta sanatçı İlhan İrem’e son veda! Vasiyeti yerine getirildi

"TABUTUNA ÇOK SEVDİĞİMİ FISILDAYACAĞIM"

Düzenlenecek tören öncesi, İrem'in hayranları da Atatürk Kültür Merkezi önünde beklemeye başladı.

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Usta sanatçı İlhan İrem’e son veda! Vasiyeti yerine getirildi

İrem'in hayranlarından Seval Keleşer, "Ben jenerasyon olarak İlhan İrem'in şarkılarını kucaklamış bir nesilim. Biz onun şarkılarıyla, dünyaya bakış açısıyla, duruşuyla hep birlikte gençliğimizi geçirdik. İlhan İremler kolay yetişmiyor. Uzun süre sahnelerdeydi, güzel projelere imza attı. Hepimizin bildiği gibi 2016 yılında böbrek yetmezliği onun bayağı canını sıktı. Ben bir doktor annesiyim. Rahatsızlığında hep oğluma bir şey olur mu diye soruyordum. O da her şeyin çözümü var mutlaka o da iyileşecek derdi. Ama demek ki düne kadarmış. Ben inanıyorum ki bugün bütün Türkiye ve dünyada görüp sayan sevenler hepsi üzgün. Başımız sağ olsun. Çok sevdiğim için inanın koşa koşa bugün tabutuna fısıldayacağım. Seni çok sevmiştik diyeceğim" ifadelerini kullandı.

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Usta sanatçı İlhan İrem’e son veda! Vasiyeti yerine getirildi

Kendisiyle Berlin Festivali'nde beraber olduklarını söyleyen Volkan Okan da, "Benim için iyi bir ağabey, iyi bir dosttu. Ondan öğrendiğim çok şey var, bana karşı çok emeği var. Sözün bittiği yer çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Bir insan nasıl olur, onu tarif edemiyorum. Ruhen değerleri çok yüksek, kimseyi incitmek istemeyen, engin bilgilere sahip bir insandı" dedi.