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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşka geldi! Plaj fotoğrafı sosyal medyayı salladı

26 Ağustos'da nikah masasına oturamaya hazırlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç plaj fotoğrafıyla olay oldu. Düğün öncesi nişanlısıyla birlikte tatile çıkan Özdemir, samimi pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düşerken fotoğrafın altına düştüğü not dikkat çekti. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 30.07.2022 11:47
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşka geldi! Plaj fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz haftalarda evlilik yolunda ilk adımı atmış, görkemli bir törenle nişanlanmıştı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşka geldi! Plaj fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Ünlü çift, nişan sonrası soluğu Muğla'da almıştı. Göcek'te tatilin tadını çıkaran ikiliden güzel oyuncu, teknenin ön kısmında hem kitap okumuş hem de güneşin tadını çıkarmıştı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşka geldi! Plaj fotoğrafı sosyal medyayı salladı

İlerleyen günlerde de basın mensuplarıyla konuşarak düğün tarihini ilk kez açıklayan çift, "Sürprizimizi yapalım ve açıklayalım, 26 Ağustos'ta İstanbul'da evleniyoruz" diyerek, müjdeli haberi vermişti.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşka geldi! Plaj fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Kalabalık bir düğün istediklerini belirten nişanlı çift, "Daha henüz belirleyemedik ama güzel bir yer seçimi yapacağız" demişti.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşka geldi! Plaj fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Düğün öncesi birlikte tatile çıkan ikili, plaj fotoğrafıyla gündeme geldi.