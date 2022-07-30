30 Temmuz 2022, Cumartesi
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşka geldi! Plaj fotoğrafı sosyal medyayı salladı
26 Ağustos'da nikah masasına oturamaya hazırlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç plaj fotoğrafıyla olay oldu. Düğün öncesi nişanlısıyla birlikte tatile çıkan Özdemir, samimi pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düşerken fotoğrafın altına düştüğü not dikkat çekti. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...
Giriş Tarihi: 30.07.2022 11:47
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