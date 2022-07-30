Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin'i estetik sonrası gören tanıyamadı! Ne yaptın kendine?

Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Cansu karakteriyle hafızalara kazınan Sedef Şahin, bir dizi estetik operasyon yaptırdı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Bir hayli kilo verdiği görülen oyuncunun son halini gören tanıyamadı. İşte Sedef Şahin'in yıllar içinde yaşadığı büyük değişim...