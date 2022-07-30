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Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin'i estetik sonrası gören tanıyamadı! Ne yaptın kendine?

Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Cansu karakteriyle hafızalara kazınan Sedef Şahin, bir dizi estetik operasyon yaptırdı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Bir hayli kilo verdiği görülen oyuncunun son halini gören tanıyamadı. İşte Sedef Şahin'in yıllar içinde yaşadığı büyük değişim...

Giriş Tarihi: 30.07.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022 13:08
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Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin’i estetik sonrası gören tanıyamadı! Ne yaptın kendine?

Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören Adını Feriha Koydum dizisinde Cansu karakterine hayat veren Sedef Şahin'in son hali şoke etti.

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Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin’i estetik sonrası gören tanıyamadı! Ne yaptın kendine?

Uzun süredir ekranda olmayan Sedef Şahin'in yüzündeki değişim takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Bir dizi estetik operasyon geçiren oyuncuyu görenler tanıyamadı. İşte Sedef Şahin'in inanılmaz değişimi...

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Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin’i estetik sonrası gören tanıyamadı! Ne yaptın kendine?

Baran Akbulut

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Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin’i estetik sonrası gören tanıyamadı! Ne yaptın kendine?
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Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin’i estetik sonrası gören tanıyamadı! Ne yaptın kendine?