02 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Deniz Akkaya’dan Hadise ile ilgili skandal iddia! Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’dan hamile kaldı

Deniz Akkaya’dan Hadise ile ilgili skandal iddia! Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’dan hamile kaldı

Magazin programında sunuculuk yapan Deniz Akkaya, Hadise ve Reza Zarrab ilişkisiyle ilgili skandal bir iddia ortaya attı. Geçtiğimiz aylarda Hadise ile Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'ın yasak aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Gündeş'in sessiz kalması iddiaları güçlendirirken ikilinin evliliği tek celsede sona ermişti. Deniz Akkaya, Hadise'nin Zarrab ile ilişkisinden hamile kaldığını iddia etti.

Giriş Tarihi: 02.09.2021 15:44 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 15:44
  • 1
  • 10
Deniz Akkaya’dan Hadise ile ilgili skandal iddia! Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’dan hamile kaldı

Seren Serengil ve Bircan Bali ile magazin programında sunuculuk yapan Deniz Akkaya, skandal iddialarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Deniz Akkaya’dan Hadise ile ilgili skandal iddia! Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’dan hamile kaldı

Geçtiğimiz günlerde Selin Ciğerci'ye söyledikleri nedeniyle 3 gün zorlama hapsine çarptırılan Akkaya, bu kez Hadise ile ilgili olay olacak iddialar ortaya attı.

  • 3
  • 10
Deniz Akkaya’dan Hadise ile ilgili skandal iddia! Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’dan hamile kaldı

Geçtiğimiz aylarda Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı haberleriyle gündeme bomba gibi düşen Hadise'nin hamile kaldığını ileri sürdü.

  • 4
  • 10
Deniz Akkaya’dan Hadise ile ilgili skandal iddia! Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’dan hamile kaldı

Deniz Akkaya şu sıralar Mehmet Dinçerler ile ilişik yaşayan Hadise için "Amerika'daki ilişkiden hamile kaldı. İlişki bu yüzden bitti." diyerek şoke etti.

  • 5
  • 10
Deniz Akkaya’dan Hadise ile ilgili skandal iddia! Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’dan hamile kaldı

Şimdi tüm gözler bu sözler karşısında Hadise'nin vereceği tepkide.