Deniz Akkaya’dan Hadise ile ilgili skandal iddia! Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’dan hamile kaldı

Magazin programında sunuculuk yapan Deniz Akkaya, Hadise ve Reza Zarrab ilişkisiyle ilgili skandal bir iddia ortaya attı. Geçtiğimiz aylarda Hadise ile Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'ın yasak aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Gündeş'in sessiz kalması iddiaları güçlendirirken ikilinin evliliği tek celsede sona ermişti. Deniz Akkaya, Hadise'nin Zarrab ile ilişkisinden hamile kaldığını iddia etti.