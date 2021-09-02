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Hande Erçel’in görüntüleri olay oldu

Son yılların en çok konuşulan oyuncularından olan Hande Erçel, Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla magazin gündemine oturdu. Sosyal medyada en çok takipçisi olan oyunculardan olan Erçel, fotoğraflarıyla kendisine hayran bıraktı. Güzelliğiyle adından söz ettiren Erçel'in geçmiş yıllara ait görüntüleri şaşkına çevirdi. Henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yaptığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun o görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 02.09.2021 13:13
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Hande Erçel’in görüntüleri olay oldu

Gerek sosyal medya paylaşımlarıyla, gerekse de Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, bu kez geçmiş yıllara ait görüntüleriyle olay oldu.

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Hande Erçel’in görüntüleri olay oldu

YILLAR ÖNCEKİ İŞİ GÜNDEM OLDU

Instagram'da 24 milyonu aşkın takipçisi olan güzel oyuncunun 2012 yılında, henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yaptığı ortaya çıktı.

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Hande Erçel’in görüntüleri olay oldu

Erçel'in programdan görüntüleri ve Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'un haberini sunarken yaşadığı dil sürçmesi, sosyal medyada büyük ses getirdi.

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Hande Erçel’in görüntüleri olay oldu

Yıllar öncesine ait görüntüleriyle sosyal medyanın gündemine oturan Hande Erçel, makyajsız haliyle kendisine hayran bıraktı. İşte Hande Erçel başta olmak üzere ünlü isimlerin sizler için derlediğimiz makyajsız hali...

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Hande Erçel’in görüntüleri olay oldu

Ebru Şahin