Hande Erçel’in görüntüleri olay oldu

Son yılların en çok konuşulan oyuncularından olan Hande Erçel, Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla magazin gündemine oturdu. Sosyal medyada en çok takipçisi olan oyunculardan olan Erçel, fotoğraflarıyla kendisine hayran bıraktı. Güzelliğiyle adından söz ettiren Erçel'in geçmiş yıllara ait görüntüleri şaşkına çevirdi. Henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yaptığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun o görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.