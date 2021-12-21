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4 aylık hamile Sinem Kobal ilk kez konuştu! Doğum kararını açıkladı

2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu kısa süre önce ilk çocukları Lalin'i kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Kobal ve İmirzalıoğlu'ndan ikinci çocuk müjdesi geldi. Bebek'te görüntülenen Kobal'dan ilk açıklama geldi. 4 aylık hamile olan Kobal, "Sabırsızlıkla bekliyorum, mutluyum" derken doğumu nerede yapacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 21.12.2021 09:48
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4 aylık hamile Sinem Kobal ilk kez konuştu! Doğum kararını açıkladı

Sinem Kobal, önceki gün 1.5 yaşındaki kızı Lalin'le birlikte Bebek'te objektiflere takıldı. Çocuğunu kucağında taşıyan 34 yaşındaki oyuncu, çevredekilerin ilgi odağı oldu.

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4 aylık hamile Sinem Kobal ilk kez konuştu! Doğum kararını açıkladı

Yeniden anne olmaya hazırlanan Kobal'ın hayli keyifli olduğu görüldü. Zamanını kızıyla geçirdiğini belirten dört aylık hamile oyuncu, aynı heyecanı tekrar yaşadığını dile getirdi.

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4 aylık hamile Sinem Kobal ilk kez konuştu! Doğum kararını açıkladı

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Kobal, "İkinci defa anne olmaya hazır mısınız?" sorusuna, "Sabırsızlıkla bekliyorum, mutluyum" cevabını verdi. Bebeğin ismini kimin koyacağı konusunu yanıtlamaktan kaçınan ve gülümseyen oyuncu, "Daha hiç düşünmedik, teşekkür ederim" dedi.

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4 aylık hamile Sinem Kobal ilk kez konuştu! Doğum kararını açıkladı

LALİN ETRAFA GÜLÜCÜKLER SAÇTI

Doğumu İstanbul'da yapacağını belirten Kobal'ın, henüz kilo almadığı görüldü. Annesine yöneltilen soruları dikkatle dinleyen ve kameralara şaşkınlıkla bakan Lalin, etrafa gülücükler saçtı.

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4 aylık hamile Sinem Kobal ilk kez konuştu! Doğum kararını açıkladı

"SAĞLIKLA GELSİN"

Sinem Kobal çifti, geçtiğimiz günlerde Emirgan'da görüntülenmişti. Arkadaşlarıyla kahvaltı yapan ikili, mekanın çıkış kapısında soruları yanıtlamıştı.