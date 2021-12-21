4 aylık hamile Sinem Kobal ilk kez konuştu! Doğum kararını açıkladı

2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu kısa süre önce ilk çocukları Lalin'i kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Kobal ve İmirzalıoğlu'ndan ikinci çocuk müjdesi geldi. Bebek'te görüntülenen Kobal'dan ilk açıklama geldi. 4 aylık hamile olan Kobal, "Sabırsızlıkla bekliyorum, mutluyum" derken doğumu nerede yapacağını açıkladı.