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Usta oyuncu Recep Aktuğ’a son veda! Gözyaşları sel oldu

Geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılan ve KOAH teşhisi konan usta oyuncu ve müzisyen Recep Aktuğ hayatını kaybetti. Özellikle Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Hilmi karakteriyle efsane haline gelen Recep Aktuğ vefat haberiyle sevenlerini yasa boğdu. Aktuğ, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Giriş Tarihi: 15.01.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 13:44
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Usta oyuncu Recep Aktuğ’a son veda! Gözyaşları sel oldu

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Hilmi Önal karakteriyle hafızalara kazınan Recep Aktuğ hayatını kaybetti.

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Usta oyuncu Recep Aktuğ’a son veda! Gözyaşları sel oldu

Aktuğ, geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmış, usta oyuncuya KOAH teşhisi konulmuştu.

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Usta oyuncu Recep Aktuğ’a son veda! Gözyaşları sel oldu

Recep Aktuğ'un oyuncu kızı Zeynep Aktuğ sosyal medya hesabından; 'Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim.' mesajını paylaşmıştı.

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Usta oyuncu Recep Aktuğ’a son veda! Gözyaşları sel oldu

DOSTLARINDAN RECEP AKTUĞ'A SON GÖREV

Birçok başarılı projede yer alan usta oyuncuyu son yolculuğunda dostları yalnız bırakmadı.

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Usta oyuncu Recep Aktuğ’a son veda! Gözyaşları sel oldu