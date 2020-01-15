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Gel Dese Aşk’ın oyuncusu Ekran Petekkaya ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Atv'nin heyecanlan beklenen yeni dizisi 'Gel Dese Aşk' merak edilip araştırılmaya başlandı. Osman Sınav ve Sinegraf imzalı yeni dizi 'Gel Dese Aşk'ın kadrosunda hangi oyuncuların yer aldığı merak konusu olurken Erkan Petekkaya'nın ortaya çıkan fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü. Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla Türk televizyonlarının en önemli aktörlerinden olan Erkan Petekkaya'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Erkan Petekkaya'nın geçirdiği değişim sevenlerini şaşırttı.

Giriş Tarihi: 15.01.2020 12:57 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 13:14
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Gel Dese Aşk’ın oyuncusu Ekran Petekkaya ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Atv ekranlarının yeni dizisi Gel Dese Aşk izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Birçok ünlü yıldızı bir araya getiren dizinin oyuncu kadrosu ekran başındakileri heyecanlandırırken dizinin konusu araştırılmaya başlandı.

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Gel Dese Aşk’ın oyuncusu Ekran Petekkaya ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Yaptığı başarılı işler ile adından sıkça söz ettiren usta yönetmen Osman Sınav'ın yeni projesi Gel Dese Aşk, ATV ekranlarında başlamak için gün sayarken dizinin oyuncuları da sosyal medyada araştırılmaya başlandı.

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Gel Dese Aşk’ın oyuncusu Ekran Petekkaya ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Dizinin kadrosunda Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Piriççi yer alırken Erkan Petekkaya'nın ortaya çıkan fotoğrafı ise gündeme bomba gibi düştü.

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Gel Dese Aşk’ın oyuncusu Ekran Petekkaya ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Gençlik fotoğrafıyla sosyal medyayı sallayan Erkan Petekkaya'nın geçirdiği değişim sevenlerini şaşırttı. İşte Erkan Petekkaya ve birçok ünlü ismin yıllar içinde geçirdiği şaşırtıcı değişim…

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Gel Dese Aşk’ın oyuncusu Ekran Petekkaya ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Tuba Büyüküstün