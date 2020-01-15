Gel Dese Aşk’ın oyuncusu Ekran Petekkaya ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Atv'nin heyecanlan beklenen yeni dizisi 'Gel Dese Aşk' merak edilip araştırılmaya başlandı. Osman Sınav ve Sinegraf imzalı yeni dizi 'Gel Dese Aşk'ın kadrosunda hangi oyuncuların yer aldığı merak konusu olurken Erkan Petekkaya'nın ortaya çıkan fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü. Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla Türk televizyonlarının en önemli aktörlerinden olan Erkan Petekkaya'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Erkan Petekkaya'nın geçirdiği değişim sevenlerini şaşırttı.