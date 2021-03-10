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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Usta oyuncu Rasim Öztekin’e veda! Gözyaşları içinde uğurlandı Usta oyuncu Rasim Öztekin’e veda! Gözyaşları içinde uğurlandı
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlandı. Öztekin için ilk kez sahneye çıktığı Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Öztekin'in Türk bayrağına sarılı ve üzerine Galatasaray bayrağı da konulan tabutu, önce mezun olduğu Galatasaray Lisesi'ne getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından naaşı Ses Tiyatrosu'na getirildi. Ailesi ve sanat camiasından çok sayıda kişi, usta oyuncu için son görevlerini yapmak üzere tiyatro salonuna geldi. Usta oyuncu Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Giriş Tarihi: 10.03.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 16:03
Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze namazı kılınan Öztekin, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Sanatçının eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin ve kızı Pelin Öztekin'in taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine Öztekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile Derya Baykal ve Okan Bayülgen, Seksenler dizisi oyuncuları ve set ekibinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.
Rasim Öztekin için cenaze töreni öncesi, ilk kez sahneye çıktığı Ses Tiyatrosu'nda ve mezun olduğu Galatasaray Lisesi'nde anma töreni düzenlendi. Öztekin'in Türk bayrağına sarılı ve üzerine Galatasaray bayrağı da konulan tabutu, önce mezun olduğu Galatasaray Lisesi'ne getirildi. Buradaki törenin ardından cenaze, Öztekin'in profesyonel tiyatro hayatına başladığı Ses Tiyatrosu önünde cenaze aracından indirildi.
Tören mangası usta oyuncunun tabutuna omuz vererek, tiyatro sahnesine getirdi. Ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi, usta oyuncu için son görevlerini yapmak üzere tiyatro salonuna geldi.