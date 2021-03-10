Usta oyuncu Rasim Öztekin’e veda! Gözyaşları içinde uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlandı. Öztekin için ilk kez sahneye çıktığı Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Öztekin'in Türk bayrağına sarılı ve üzerine Galatasaray bayrağı da konulan tabutu, önce mezun olduğu Galatasaray Lisesi'ne getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından naaşı Ses Tiyatrosu'na getirildi. Ailesi ve sanat camiasından çok sayıda kişi, usta oyuncu için son görevlerini yapmak üzere tiyatro salonuna geldi. Usta oyuncu Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.