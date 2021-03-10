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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri ekrana kilitledi! Hızır tahliye oldu İlyas düşmanına acımadı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri ekrana kilitledi! Hızır tahliye oldu İlyas düşmanına acımadı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam yayınlanan 185. Bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Aksiyon dolu bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı olan diziye, Hızır'ın tahliyesi ve İlyas'ın intikamı geceye damga vurdu.
Giriş Tarihi: 10.03.2021 12:56 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 12:56
Atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yine aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümünde Hızır'ın tahliyesi ve İlyas'ın intikamı geceye damga vurdu.
Atılan iftira yüzünden cezaevine giren Hızır Çakırbeyli, Tuncay ve Hamdi Korkmaz'ın kurduğu planı çözer ve Kimsesiz Doğan'la birlikte tahliye olur. Yapılan kirli tuzakların arkasındaki Orhan ise İlyas'ın gazabından kurtulamaz.
EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 10,70 izlenme oranı ve 22,06 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 185. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!