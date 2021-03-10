Kuruluş Osman dünyayı fethediyor! Bir ülkede daha yayına başlıyor

Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. İkinci sezonda da izleyiciden büyük ilgi gören ve dünyanın birçok ülkesine satılan dizi, şimdi de Tunus'ta izleyiciyi ile buluşmaya hazırlanıyor.