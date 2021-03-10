10 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Usta oyuncu Rasim Öztekin'e veda! Cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü

Usta oyuncu Rasim Öztekin'e veda! Cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü

Usta tiyatrocu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Öztekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 62 yaşında yaşama veda eden usta oyuncunun cenazesi, aile yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 10.03.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 11:44
  • 1
  • 7
Usta oyuncu Rasim Öztekin'e veda! Cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü

3 gün önce kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Rasim Öztekin, hayatını kaybetti. Ölümüyle tüm sevenlerini yasa boğan usta oyuncu, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na getirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Usta oyuncu Rasim Öztekin'e veda! Cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in cenazesi aile yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

  • 3
  • 7
Usta oyuncu Rasim Öztekin'e veda! Cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü

Ünlü sanatçı Rasim Öztekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

  • 4
  • 7
Usta oyuncu Rasim Öztekin'e veda! Cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLECEK

Öztekin'in cenazesi, yakınları tarafından Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp, Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

  • 5
  • 7
Usta oyuncu Rasim Öztekin'e veda! Cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü

Usta oyuncu bugün, Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ