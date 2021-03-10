Usta oyuncu Rasim Öztekin'e veda! Cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü

Usta tiyatrocu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Öztekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 62 yaşında yaşama veda eden usta oyuncunun cenazesi, aile yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.