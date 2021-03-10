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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Usta oyuncu Rasim Öztekin'e veda! Cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü Usta oyuncu Rasim Öztekin'e veda! Cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü
Usta tiyatrocu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Öztekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 62 yaşında yaşama veda eden usta oyuncunun cenazesi, aile yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.
Giriş Tarihi: 10.03.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 11:44
3 gün önce kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Rasim Öztekin, hayatını kaybetti. Ölümüyle tüm sevenlerini yasa boğan usta oyuncu, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na getirildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Usta oyuncu Rasim Öztekin'in cenazesi aile yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.
Ünlü sanatçı Rasim Öztekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLECEK
Öztekin'in cenazesi, yakınları tarafından Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp, Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.
Usta oyuncu bugün, Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.