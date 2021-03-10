Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan’dan evlilik açıklaması Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan’dan evlilik açıklaması
Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yılın sürpriz aşklarından birine imza atan çiftten evlilik açıklaması geldi. Evliliğe yeşil ışık yaşan Cavadzade ve Alkan, hayranlarını heyecanlandırdı.
Giriş Tarihi: 10.03.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 11:08
Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade önceki gün Etiler'deydi. Lüks araçlarının içinde sıkışan trafikte görüntülenen ikili, her şeyin yolunda olduğunu söyledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Muhabirlerin "Aileleriniz tanıştı mı?" sorusuna ise Gökhan Alkan'ın verdiği yanıt gündeme bomba gibi düştü.
Yakışıklı oyuncu evlilik sorularına, "Bizi trafikte yakaladınız. Zamanı gelince her şeyden önce sizin haberiniz olur. Bizde her şey kuralına uygun oluyor. Evlilik yolunda güzel bir birlikteliğimiz var" dedi.
Cavadzade de sevgilisinin yanıtına kahkaha attı. Öte yandan Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde Bebek'te objektiflere takılmıştı. Cavadzade, Alkan'la evleneceği yönündeki sorulara gülümseyerek karşılık vermişti.
Nesrin Cavadzade'nin, "Size hâlâ küsüm, ben ne söylesem siz başka yazıyorsunuz, konuşmam" sözleri dikkat çekmişti.