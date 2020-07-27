27 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Usta oyuncu Nebahat Çehre sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği

Usta oyuncu Nebahat Çehre sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği

Türk sinemasını usta oyuncularından biri olan ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre, karantina süreci sonrası yeni bir sektöre giriş yaptı. Karantina günlerini evinde geçiren Çehre, 40 parçalık özel bir kapsül koleksiyon hazırladı. Çehre koleksiyonu çıkarması için dünyaca ünlü sanatçıları giydiren markanın kurucusuyla anlaştı.

Giriş Tarihi: 27.07.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 11:32
  • 1
  • 50
Usta oyuncu Nebahat Çehre sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği

76 yaşındaki Nebahat Çehre, Beyonce, Jennifer Lopez, Avril Lavigne gibi dünya starlarını giydiren, markanın kurucusu ile anlaştı. Ortak bir çalışma sonucu yeni bir koleksiyon hazırlayan usta isim, karantina döneminde içindeki kadını keşfettiğini söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 50
Usta oyuncu Nebahat Çehre sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği

"KARANTİNADA İÇİMDEKİ KADINLARI KEŞFETTİM"

40 parçalık özel kapsül koleksiyon hazırlayan Çehre, çok heyecanlı olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

  • 3
  • 50
Usta oyuncu Nebahat Çehre sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği

"Karantinada içimde birden fazla kadın olduğunu keşfettim. Çılgın ve sade, çocuksu ama çekici. Hepsi birden harekete geçti ve muhteşem bir koleksiyon ortaya çıktı. Ben bir dönem mağazacılık da yaptım. Sektöre yabancı değilim. Aslında çok para harcanmadan da şık olunabilir.

  • 4
  • 50
Usta oyuncu Nebahat Çehre sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği

Pandemi nedeniyle evde geçirdiğim günlerde eski çizimlerimi buldum. Rufat İsmayil'de dünya çapında bir modacı. Ona çizimlerimi gösterdim. Çok beğendi. Yenileyerek üzerine de eklemeler yaparak, ortak bir koleksiyon hazırladık."

  • 5
  • 50
Usta oyuncu Nebahat Çehre sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği

İşte birçok sanatçının ünlü olmadan önceki mesleği...

RAFET EL ROMAN

Pop müziğin başarılı ismi Rafet El Roman, ünlü olmadan önce müezzinlik yapıyordu.