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Usta oyuncu Nebahat Çehre sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği
Türk sinemasını usta oyuncularından biri olan ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre, karantina süreci sonrası yeni bir sektöre giriş yaptı. Karantina günlerini evinde geçiren Çehre, 40 parçalık özel bir kapsül koleksiyon hazırladı. Çehre koleksiyonu çıkarması için dünyaca ünlü sanatçıları giydiren markanın kurucusuyla anlaştı.
Giriş Tarihi: 27.07.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 11:32
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